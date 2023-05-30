Не Вікторія чи Софія: 6 популярних імен для дівчаток у 2023 році

Вибір імені для дитини є важливим і особистим рішенням, яке залежить від багатьох факторів. Це звучання, вимова, походження, значення, особисті асоціації. А які популярні імена зараз для дівчаток – читайте далі.

Варто обирати ті імена, які відповідають вашим цінностям й відображають ваші надії та побажання для майбутнього дитини. 24 Канал підкаже, які зараз популярні імена для дівчаток.

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Популярні жіночі імена у 2023 році

Поліна – ім'я грецького походження, що походить від слова "polis", яке означає "місто". Тобто, Поліна можна тлумачити як "жителька міста" або "походить з міста". За іншою версією, його походження – від грецького імені Аполлінарія (від імені давньогрецького бога Аполлона), та означає «сонячна».

Ім'я Анна має єврейське походження: походить від імені Ханна, що означає "милість", "благодать" або "милосердя". У Старому Завіті Ханна була матір'ю пророка Самуїла.

З івриту Єва означає "подателька життя", але частіше перекладають як "жвава", "пустотлива". Єва – це персонаж у Біблії та вважається першою жінкою на Землі. Згідно з Біблією, Єва була створена Богом як партнерка для першого чоловіка, Адама, у Раю. У біблійному контексті, ім'я може тлумачитися як "життя" або "мати всього живого".

У єврейській традиції Марія походить від імені Miriam, що означає "вода" або "біля води". Міріам була сестрою Мойсея в Старому Завіті. У християнській традиції Марія – матір Ісуса Христа. Вона вважається найсвятішою матір'ю, і їй присвячені численні релігійні обряди та пам'ятні дні.

Анастасія – це жіноча форма чоловічого імені Анастасій. З давньогрецької мови перекладається як "воскресіння" або "повернена до життя". У християнстві це ім'я асоціюється зі святим воскресінням Ісуса Христа.

Віолетта – походить від латинського слова "viola", що означає "фіалка" – квітку з приємним ароматом та фіолетовим відтінком. Тож це ім'я асоціюється з природою та красою квіток.