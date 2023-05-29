Андрій, Петро, Василь, Іван, Микола – так часто називають хлопчиків, бо ці імена впізнавані та всім зрозумілі. Для тих, хто любить експерименти – треба щось інше. 24 Канал зібрав добірку рідкісних імен для чоловіків.

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Рідкісні імена для хлопчиків

Давню історію має ім'я Мойсей. Воно походить зі стародавнього єврейського імені Moshe, що означає "вийнятий з води" або "той, що пливе". Це ім'я набуло особливого значення завдяки біблійній історії про Мойсея, який став великим лідером й пророком для єврейського народу.

У біблійному переказі, Мойсей очолив вихід єврейського народу з рабства в Єгипті, прийняв Десять Заповідей від Бога на горі Синай та провів народ через пустелю до обітованої землі.

Ім'я Варфоломій походить від грецького імені Bartholomaios, яке включає 2 складові: barus, що означає "важкий" або "сильний", і tholomaios, що може означати "розумний" або "переможець". Варфоломій є одним з дванадцяти апостолів, згаданим у Новому Заповіті, а саме – у Євангеліях Матвія, Марка, Луки та Діях апостолів. Варфоломій був одним з перших учнів Ісуса Христа та його послідовником.

Мурад – доволі популярне східне ім'я. Воно походить від кореня murad та має значення "ціль", "бажання" або "прагнення". Воно також може вказувати на "Божу волю" або "божественне призначення". Ім'я Мурад є популярним серед арабськомовних народів та мусульманських спільнот.

Платон – ім'я грецького походження від слова "платюс", що означає "широкоплечий". Є версія, що це ім'я давньоєврейське, і Платон в цьому випадку означає "розраду". Це ім'я використовується в багатьох країнах і визнане церквами.