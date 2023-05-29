Андрій, Петро, ​​Василь, Іван, Миколай – так часто називають хлопчиків, бо чи імена пізнавані та всім зрозумілі. Для тих, хто любить експерименти, потрібно щось інше. 24 Канал зібрав добірку рідкісних імен для чоловіків.

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Рідкісні імена для хлопчиків

Древню історію має ім'я Мойсей . Воно походить із стародавнього єврейського імені Moshe, що означає "вийнятий з води" або "пливучий". Це ім'я набуло особливого значення завдяки біблійній історії про Мойсея, який став великим лідером і пророком для єврейського народу.

У біблійній переказці Мойсей очолив вихід єврейського народу з рабства в Єгипті, прийняв Десять Заповідей від Бога на горі Синай і провів народ через пустелю до обітованої землі.

Ім'я Варфоломій походить від грецького імені Bartholomaios, яке включає дві складові: barus, що означає "важкий" або "сильний", і tholomaios, що може означати "розумний" або "переможець". Варфоломій є одним із дванадцяти апостолів, згаданим у Новому Завіті, а саме – в Євангеліях Матвія, Марка, Луки та Діяннях апостолів. Варфоломій був одним із перших учнів Ісуса Христа та його послідовником.

Мурад – досить популярне східне ім'я. Воно походить від кореня murad і має значення "мета", "бажання" чи "прагнення". Воно також може вказувати на Божу волю чи божественне призначення. Ім'я Мурад популярне серед арабськомовних народів та мусульманських спільнот.