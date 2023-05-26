Старинные имена, которыми когда-то называли украинцев, часто принадлежали святым или библейским фигурам. Это означает, что они имеют мощную силу и особый символизм. 24 Канал собрал перечень древних благозвучных украинских имен.

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Старинные украинские имена

Имя Божественно имеет славянское происхождение. Оно состоит из слов "бог" и "жена". Первое употребляется в значении "божественный" или "божий". А второе – "жена" означает "жена" или "женщина". То есть, Божена можно перевести как "божественная жена или женщина" или "принадлежащая Богу". Имя Божена является распространенным украинским именем и относится к категории старинных и традиционных имен.

Надежда – популярное женское имя славянского происхождения. Оно происходит от слова "надежда", что означает "надежды", "ожидания" или "вера в лучшее будущее". Это имя символизирует позитивный настрой, оптимизм и веру в будущее. Надежда имеет глубокие корни в украинской культуре и традициях.

Звездно – происходит от слова "звезда" и является распространенным украинским женским именем. Такое имя ассоциируется с красотой и блеском, сравнимым со сиянием звезд. Имя Зоряна часто использовали в Украине, особенно в контексте природных красот и магии.

Имя Богдана является распространённым украинским именем славянского происхождения. Оно состоит из слов "бог" и "данная". Слово "Бог" означает "божественный" или "божий", а "данная" – "дарованная" или "преданная". Это имя переводим как "та, кому Бог подарил" или "дар от Бога". Богдана имеет положительное значение, указывая на божью благодать.

Владимир является одним из самых распространенных мужских имен в Украине и других славянских странах. Оно состоит из 2 частей: "владеть" и "мир". Слово "владеть" означает "господствовать" или "быть властелином", а "мир" имеет значение "спокойствие" или "гармония". То есть, его можно перевести как "обладающий миром" или "тот, кто принесет мир". Такое имя имеет долгую историю использования и связано с важными фигурами в истории Украины, включая князя Владимира Великого, который ввел христианство в Киевской Руси.

Святослав – замечательное старинное имя, происходящее от славян. Приобрело широкое потребление как в Украине, так и в других славянских странах. Доля "праздник" означает "святой" или "праздничный", а "слава" имеет значение "величие". В результате "тот, кто приносит святую славу" или "тот, кто отличается своей святостью и величием".

Имя Борис имеет давнюю историю и происходит от славян. Его происхождение связано со словом "бороться", что означает "драться", "воевать" или "защищаться". Оно характеризует силу, мужество и боевой дух. Борис является довольно частым именем среди украинцев.

Любомир – очень употребительное имя в Украине славянского происхождения. Первая часть "любо" означает "любовь" или "приятный", тогда как "мир" – "гармонию". Имя можно трактовать как "любящий мир" или "тот, кто приносит любовь и гармонию". С этим именем ассоциируется доброта, любовь к ближнему и желание создать вокруг себя мирную среду.