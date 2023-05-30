Следует выбирать те имена которые отвечают вашим ценностям и отражают ваши надежды и пожелания для будущего ребенка. 24 Канал подскажет которые сейчас популярны имена для девочек.

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Популярные женские имена в 2023 году

Полина – имя греческого происхождения, которое происходит от слова "polis", означающее "город". То есть, Полина можно толковать как "жительница города" или "происходящая из города". По другой версии, его происхождение – от греческого имени Аполлинария (от имени древнегреческого бога Аполлона) и означает «солнечная».

Имя Анна имеет еврейское происхождение: происходит от имени Ханна, что означает "милость", "благодать" или "милосердие". В Ветхом Завете Ханна была матерью пророка Самуила.

С иврита Ева означает "подательница жизни", но чаще переводят как "оживленная", "озорная". Ева – это персонаж Библии и считается первой женщиной на Земле. Согласно Библии, Ева была создана Богом как партнерша для первого мужа, Адама, в Раю. В библейском контексте, имя может толковаться как "жизнь" или "иметь всего живого".

В еврейской традиции Мария происходит от имени Miriam, что означает "вода" или "возле воды". Мириам была сестрой Моисея в Ветхом Завете. В христианской традиции Мария – мать Иисуса Христа. Она считается самой святой матерью, и ей посвящены многочисленные религиозные таинства и памятные дни.

Анастасия – это женская форма мужского имени Анастасий. С древнегреческого языка переводится как "воскресение" или "возвращенное к жизни". В христианстве это имя ассоциируется со святым воскресением Иисуса Христа.

Виолетта – происходит от латинского слова "viola", что означает "фиалка" – цветок с приятным ароматом и фиолетовым оттенком. Это имя ассоциируется с природой и красотой цветков.