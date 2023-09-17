Існують різні закінчення у прізвищах, які здебільшого притаманні саме українцям. Є навіть невеличкий рейтинг таких прізвищ. Розгляньмо його.

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Популярні прізвища українців: перелік

Досить популярні прізвища в Україні мають закінчення "-енко". Наприклад, Бондаренко, Петренко. Хоча тут ще залежить від регіонального фактора. Тому що серед жителів Чернігівщини таких аж 30%, а от на Львівщині – показник лише 4%. По всій Україні корінних жителів з таким прізвищем 15%.

Другу сходинку в рейтингу посідають прізвища, які закінчуються на "-ук". Тобто, Дмитрук, Кравчук, Марчук. 30% володарів таких прізвищ живуть у Волинській, Рівненській, Житомирській областях. Хоча їх можна почути й по всій Україні.

Третю позицію в переліку займають прізвища із закінченням "-ський", "-цький", "-зький". Існувала думка, що це назви польського походження. Утім, це не так: фахівці кажуть, що ці прізвища характерні різним слов'янським народам. Часто з них можна зрозуміти походження першого носія.

Часто саме місцевість свідчить про те, звідки утворилася та чи інша назва. Тобто, якщо прізвище звучить як населений пункт, то воно виникло саме там. Наприклад, українське прізвище Хорольський означає, що його володар походить з міста Хорол на Полтавщині.



Пам'ятка у Хорольському районі / Фото "Україна Інкогніта"

Уманський, Шпольський свідчать про те, що його власники з Черкаської області. Або нащадок українця, на прізвище Ніжинський народився у місті на Чернігівщині.

Власне, четверте місце посідають українські прізвища, так би мовити, "іменники". Прикладами слугують такі назви: Дуб, Куниця, Стріха, Сало. Попри те, що їх можна почути по всій Україні, все ж здебільшого власники таких прізвищ із Закарпатської області та Полтавщини.