Імена, які походять від слов'ян або набули серед них поширення, володіють особливим магнетизмом і привабливістю. Тому що саме в них закладена сила українського роду. Цікаво, які чоловічі імена уособлюють мужність наших предків.
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Стародавні чоловічі імена: перелік
Давні українські чоловічі імена є символом незламності та мужності наших пращурів. Вони є цілком актуальними й в наші часи.
- Аскольд – оригінальне ім'я, яке має значення "володіє списом". Усі ми пам'ятаємо легендарного Аскольда, який заснував Київське князівство.
- Всеволод – ім'я з потужною енергетикою. Тобто, "той, що володіє всім".
- Дем'ян – означає "названий на честь Дамії". Це була богиня родючості у грецькій міфології.
- Данило – популярне ім'я в Україні, що вперше згадується в Біблії. Трактується як "Бог мені суддя";
- Євстахій – ім'я, що бере початок з Греції. Значить "спокійний, міцний, здоровий";
- Єремія – з єврейським корінням. Тлумачать як "вознесений Богом";
- Любомир – ім'я, яке говорить саме за себе. Тобто, "любий світу";
- Маркіян – латинське ім'я, що пояснюють так: "син Марка";
- Мирослав складається з 2 частин: "мир" і "слава". Той, що славить або хоче миру.
- Олександр – бере початок з Давньої Греції. Має потужне значення "захисник";
- Олесь вважають зменшеною формою імені Олександр. Має те ж саме значення.
- Орест виникло у Греції. Означає "той, хто стоїть на горі";
- Радослав – ім'я, що з'явилося у слов'ян. Тобто, "той, що піклується про славу";
- Ростислав – також питомо українське ім'я. Символізує "славу, котра зростає";
- Святослав – дуже гарне ім'я зі світлою енергетикою. Трактують як "священна слава";
- Тарас – досить поширене в Україні ім'я, що означає "бунтар".