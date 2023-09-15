Імена, які походять від слов'ян або набули серед них поширення, володіють особливим магнетизмом і привабливістю. Тому що саме в них закладена сила українського роду. Цікаво, які чоловічі імена уособлюють мужність наших предків.

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Стародавні чоловічі імена: перелік

Давні українські чоловічі імена є символом незламності та мужності наших пращурів. Вони є цілком актуальними й в наші часи.