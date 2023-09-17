Существуют разные окончания в фамилиях, которые в большинстве своем присущи именно украинцам. Есть даже небольшой рейтинг таких фамилий. Рассмотрим его.

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Популярные фамилии украинцев: список

Достаточно популярны фамилии в Украине имеют окончание "-енко". К примеру, Бондаренко, Петренко. Хотя здесь еще зависит региональный фактор. Потому что среди жителей Черниговщины таких 30%, а вот на Львовщине – показатель только 4%. По всей Украине коренных жителей с такой фамилией 15%.

Вторую строчку в рейтинге занимают фамилии, которые заканчиваются на "-ук". То есть Дмитрук, Кравчук, Марчук. 30% владельцев таких фамилий живут в Волынской, Ровенской, Житомирской областях. Хотя их можно услышать и по всей Украине.

Третью позицию в списке занимают фамилии с окончанием "-ский", "-цкий", "-жский". Было мнение, что это названия польского происхождения. Впрочем, это не так: специалисты говорят, что эти фамилии характерны разным славянским народам. Часто из них можно понять происхождение первого носителя.

Часто именно местность свидетельствует о том, откуда образовалось то или иное название. То есть, если фамилия звучит как населенный пункт, то она возникло именно там. Например, украинская фамилия Хорольский означает, что его владелец происходит из города Хорол Полтавской области.



Достопримечательность в Хорольском районе / Фото "Украина Инкогнита"

Уманский, Шпольский говорят о том, что его владельцы из Черкасской области. Или потомок украинца, по фамилии Нежинский родился в городе в Черниговской области.

Собственно, четвертое место занимают украинские фамилии, так сказать, "существительные". Примерами служат такие названия: Дуб, Куница, Стриха, Сало. Несмотря на то, что их можно услышать по всей Украине, все же владельцы таких фамилий из Закарпатской области и Полтавщины.