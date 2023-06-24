8 сортів троянд в Україні, які найприємніше пахнуть

Троянди дивують розмаїттям своїх видів: від малесеньких квіточок та до тих, які мають величезні пелюстки. Звичайно, що велике значення має й запах.

Запах троянд – те, що важливо під час вибору сорту. Бо кожному хочеться прийти в сад влітку та відчути приємний аромат. Рейтинг найбільш ароматних троянд в Україні – зібрав 24 Канал.

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Перелік найароматніших сортів троянд

Blue Girl протягом сезону цвіте аж 4 рази. Квіти мають легкий фруктовий аромат. Бутони – чашоподібної форми, а колір пелюсток є ніжно бузковим. Її часто використовують у створенні букетів та квіткових композицій.



Сорт Blue Girl / Фото "Флоріум"

Chrysler Imperial назвали на честь автомобіля. Кущі цих троянд виростають аж до 120 см. На кожному паростку виростає лише одна махрова квітка, на якій 40 пелюсток. Квітки мають насичений малиновий відтінок. Цвітуть протягом сезону безперервно. Дуже сильно пахнуть. Найкраще ростуть у спекотних регіонах.



Сорт Chrysler Imperial / Фото "Сад і город своїми руками"

Remi Martin – троянди з пишними бутонами, на яких з'являється майже сотня пелюсток. Від них віє солодким ароматом. Найчастіше вони оранжевого відтінку з рожевими вкрапленнями. Стійкі до хвороб та добре розвиваються у прохолодних умовах.



Сорт Remi Martin / Фото Oir.mobi – сток

Кущі Double Delight виростають від 80 до 130-150 сантиметрів з потужними колючими пагонами та зеленим насиченим листям. На 1 пагоні переважно виростає 1 квітка, деколи може бути 2-3. Вони здатні змінювати своє забарвлення протягом сезону: спершу молочно-кремові, але згодом стають малинові. Насичений колір з'являється на трояндах, коли на них потрапляють сонячні промені. Володіють стійким фруктовим запахом, який найбільше відчувається, коли жарко. Цвіте 2 рази упродовж сезону.



Сорт Double Delight / Фото Pixabay

Martin Frobisher вважаються парковими трояндами, які мають рожевий колір посередині та молочний – по краях. Аромат – дуже п'янкий, відчувається запах трояндової олії. Його вирощують у холодних регіонах, бо вони стійкі до морозів. Втім, вони погано переносять хвороби.



Сорт Martin Frobisher / Фото "Каприфоль"

Beatrice – троянди заввишки 70-110 сантиметрів з зеленим густим листям. На кожному стеблі виростає від 1 до 3 квіток. Число пелюсток може сягати до 80-85. Колір квіток залежить від температури: переважно жовтого відтінку. Коли стає холодніше, троянди набувають абрикосового забарвлення, а по краях – молочно-жовті. Аромат нагадує мед і мигдаль.



Сорт Beatrice / Фото "Цвіт-сад"

Mister Hamilton належить до англійських сортів з ароматом цитрусових. Квітки ростуть в купці по 3-5 штук. Пишні бутони мають ніжно жовтий відтінок. Вони є стійкими до холодів і морозів.



Mister Hamilton / Фото Vse Roste

Mainzer Fastnacht є однією з найпопулярніших троянд з фіолетовим відтінком квітів. Кущі досягають 70-100 сантиметрів. Квіти – бузкового та лілового забарвлення. Аромат нагадує трояндову олію з поєднанням цитрусових.



Mainzer Fastnacht / Фото "Цвіт-сад"