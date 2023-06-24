Запах роз – то, что важно во время выбора сорта. Ибо каждому хочется прийти в сад летом и ощутить приятный аромат. Рейтинг самых ароматных роз в Украине собрал 24 Канал.

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Список самых ароматных сортов роз

Blue Girl в течение сезона цветет 4 раза. Цветы обладают легким фруктовым ароматом. Бутоны – чашевидной формы, а цвет лепестков нежно сиреневым. Его часто используют в создании букетов и цветочных композиций.



Сорт Blue Girl / Фото "Флориум"

Chrysler Imperial назвали в честь автомобиля. Кусты этих роз вырастают вплоть до 120 см. На каждом ростке произрастает только один махровый цветок, на котором 40 лепестков. Цветки имеют насыщенный малиновый оттенок. Цветут в течение сезона непрерывно. Очень сильно пахнут. Лучше всего растут в жарких регионах.



Сорт Chrysler Imperial / Фото "Сад и огород своими руками"

Remi Martin – розы с пышными бутонами, на которых появляется почти сотня лепестков. От них веет сладким ароматом. Чаще они оранжевого оттенка с розовыми вкраплениями. Устойчивы к болезням и хорошо развиваются в прохладных условиях.



Сорт Remi Martin / Фото Oir.mobi – сток

Кусты Double Delight произрастают от 80 до 130-150 сантиметров с мощными колючими побегами и зелеными насыщенными листьями. На 1 побеге преимущественно произрастает 1 цветок, иногда может быть 2-3. Они способны менять свою окраску в течение сезона: сначала молочно-кремовые, но впоследствии становятся малиновые. Насыщенный цвет возникает на розах, когда на них попадают солнечные лучи. Обладают стойким фруктовым запахом, который больше всего чувствуется, когда жарко. Цветет 2 раза в течение сезона.



Сорт Double Delight / Фото Pixabay

Martin Frobisher считаются парковыми розами, имеющими розовый цвет посередине и молочный по краям. Аромат – очень опьяняющий, чувствуется запах розового масла. Его выращивают в холодных регионах, потому что они устойчивы к морозам. Впрочем, они плохо переносят болезни.



Сорт Martin Frobisher / Фото "Каприфоль"

Beatrice – розы высотой 70-110 сантиметров с зелеными густыми листьями. На каждом стебле произрастает от 1 до 3 цветков. Число лепестков может достигать 80-85. Цвет цветков зависит от температуры: преимущественно желтого оттенка. Когда становится холоднее, розы приобретают абрикосовую окраску, а по краям – молочно-желтые. Аромат напоминает мед и миндаль.



Сорт Beatrice / Фото "Цвет-сад"

Mister Hamilton относится к английским сортам с ароматом цитрусовых. Цветки растут в купце по 3-5 штук. Пышные бутоны имеют нежно-желтый оттенок. Они устойчивы к холодам и морозам.



Mister Hamilton / Фото Vse Roste

Mainzer Fastnacht является одной из популярнейших роз с фиолетовым оттенком цветов. Кусты достигают 70–100 сантиметров. Цветы – сиреневой и лиловой окраски. Аромат напоминает розовое масло с сочетанием цитрусовых.



Mainzer Fastnacht / Фото "Цвет-сад"