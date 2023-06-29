Які свята припадають на липень: чи будуть додаткові вихідні
29 червня 2023, 07:03Читать новость на русском
Вихідні – це завжди приємна нагода відпочити та провести час з близькими. Дізнаймося, які свята нас чекають у липні і чи будуть вихідні.
У другому літньому місяці є лише одне офіційне свято – День української державності. Воно припадає на 28 липня. Втім, вихідного у цей не буде, адже в Україні продовжили воєнний стан до 18 серпня 2023. А які ще свята відбудуться у липні 2023 року – підкаже 24 Канал.
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Зазначимо, що у приватних компаніях роботодавці на власний розсуд можуть призначати неробочі дні.
Календар свят на липень 2023
- 1 липня – День архітектури України, День державного реєстратора.
- 2 липня – День податківця України, День Військово-Морських Сил України.
- 4 липня – День судового експерта.
- 6 липня – День військ ППО Збройних Сил України.
- 7 липня – День працівника природно-заповідної справи.
- 8 липня – День сім’ї в Україні.
- 9 липня – День рибалки.
- 11 липня – Всесвітній день народонаселення.
- 12 липня – Всесвітній день бортпровідника.
- 16 липня – День бухгалтера, День працівників металургійної та гірничодобувної промисловості.
- 18 липня – Міжнародний день Нельсона Мандели.
- 28 липня – День Української Державності, День хрещення Київської Русі - України, День системного адміністратора, Міжнародний день боротьби з вірусними гепатитами, День PR-спеціаліста.
- 30 липня – День працівників торгівлі, День флоту України.