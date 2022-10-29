24 канал зібрав список свічок, якими варто запастись українцям. Їх існує кілька видів, та вони відрізняються між собою.

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Воскові свічки

Свічки, які зроблені із бджолиного воску, є найбільш екологічними та приємними у використання. Органічний віск не так різко пахне, як синтетичні замінники – до того ж, такий віск не горить, а тільки плавиться, що дозволяє уникнути кіптяви у приміщенні.

Зазвичай справжні воскові свічки коштують дорожче за інші, проте горять довше – найменші з воскових свічок можуть тримати вогонь до години.

Які свічки бувають / Фото Unsplash

Стеаринові свічки

Стеаринові, або ж свічки з рослинного воску, створюються за допомогою різних олій рослинного походження – найчастіше пальмової олії. Зазвичай найменші стеаринові свічки горять до 45 хвилин.

Виділяють 3 найбільш поширених види таких свічок:

З соєвого воску – такі свічки мають "молочний" запах, а віск при нагріванні стає рідким та прозорим.

З кокосового воску – горять значно довше, ніж інші рослинні свічки, проте є доволі рідкісним явищем у магазині. 1 сантиметр такої свічки може горіть до 5 годин.

Свічки з пальмового воску – найпоширеніші та найдешевші свічки з цього сегменту. Віск плавиться без запаху, проте є дуже крихким.

Які свічки бувають / Фото Unsplash

Парафін

Парафінові свічки – найпоширеніший продукт на ринку, і має дуже багато варіацій. Без додаткового очищення та додавання запахів парафін може дуже неприємно смердіти під час горіння, тому у свічки з цього продукту додають різноманітні ароматизатори. Горять такі свічки від половини години – все залежить від розміру.

Хоч парафінові свічки є найдешевшими, та при горінні з воску виділяється кіптява, чорний наліт та неприємний запах, яким може негативно вплинути на ваше здоров'я. Тому, якщо ви палите парафінові свічки, робіть паузу та дайте приміщенню, в якому стоїть свічка, провітритись.

Які свічки бувають / Фото Unsplash

Як зробити свічку вдома

Створити свічки за критичної ситуації можна і власноруч. Головне – мати основу та імпровізовані матеріали.

Свічка з картоплі

Зробити свічку, коли не залишилось ні воску, ні парафіну – можна. Для цього знадобиться:

Скляна чи глиняна тарілка невеликого розміру;

1 картопля;

Мотузка ( з тканини, марлі, шнурівки чи бинта);

100 мілілітрів рафінованої олії без запаху.

Що треба зробити, щоб отримати свічку:

Налийте в тарілку олію; Виріжте з картоплі кружальце завтовшки 1 сантиметрів. Зробіть отвір для гнота; Змастіть кружальце картоплі та сам гніт в олії, після чого протягніть гніт через отвір. Мотузочка має виступати над картоплиною приблизно на половину сантиметра. Покладіть картоплину в тарілку – ваша свічк аготова до використання.

З наведеними вище пропорціями така свічка зможе горіти до 6 годин.

Як зробити свічку власноруч / Фото petropavlivka.city

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Свічка тривалого горіння

Щоб зекономити ресурси, можна створити свічку тривалого горіння, для якої потрібно:

Невелика банка, чарка чи склянка з міцним склом;

Воскова свічка;

Парафінова свічка;

Трохи солі;

Олія;

Ніж;

Запальничка, сірники.

Для того, щоб створити свічку довготривалого горіння, вам необхідно:

Розділити 30-сантиметрову воскову свічку на кілька частин приблизно по 5 сантиметрів кожна. На дно банки чи іншої місткості крапніть кілька крапель розтопленого парафіну, закріпіть на них частину воскової свічки, поки парафін не застиг. Налийте до місткості зі свічкою олію та додайте трохи солі – вона прибере з олії вологу.

Така свічка зможе горіти до 12 годин, та є дуже економною.

Як зробити свічку власноруч / Фото Марта Бойчук