24 канал зібрав список свічок, якими варто запастись українцям. Їх існує кілька видів, та вони відрізняються між собою.
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Воскові свічки
Свічки, які зроблені із бджолиного воску, є найбільш екологічними та приємними у використання. Органічний віск не так різко пахне, як синтетичні замінники – до того ж, такий віск не горить, а тільки плавиться, що дозволяє уникнути кіптяви у приміщенні.
Зазвичай справжні воскові свічки коштують дорожче за інші, проте горять довше – найменші з воскових свічок можуть тримати вогонь до години.
Які свічки бувають / Фото Unsplash
Стеаринові свічки
Стеаринові, або ж свічки з рослинного воску, створюються за допомогою різних олій рослинного походження – найчастіше пальмової олії. Зазвичай найменші стеаринові свічки горять до 45 хвилин.
Виділяють 3 найбільш поширених види таких свічок:
- З соєвого воску – такі свічки мають "молочний" запах, а віск при нагріванні стає рідким та прозорим.
- З кокосового воску – горять значно довше, ніж інші рослинні свічки, проте є доволі рідкісним явищем у магазині. 1 сантиметр такої свічки може горіть до 5 годин.
- Свічки з пальмового воску – найпоширеніші та найдешевші свічки з цього сегменту. Віск плавиться без запаху, проте є дуже крихким.
Які свічки бувають / Фото Unsplash
Парафін
Парафінові свічки – найпоширеніший продукт на ринку, і має дуже багато варіацій. Без додаткового очищення та додавання запахів парафін може дуже неприємно смердіти під час горіння, тому у свічки з цього продукту додають різноманітні ароматизатори. Горять такі свічки від половини години – все залежить від розміру.
Хоч парафінові свічки є найдешевшими, та при горінні з воску виділяється кіптява, чорний наліт та неприємний запах, яким може негативно вплинути на ваше здоров'я. Тому, якщо ви палите парафінові свічки, робіть паузу та дайте приміщенню, в якому стоїть свічка, провітритись.
Які свічки бувають / Фото Unsplash
Як зробити свічку вдома
Створити свічки за критичної ситуації можна і власноруч. Головне – мати основу та імпровізовані матеріали.
Свічка з картоплі
Зробити свічку, коли не залишилось ні воску, ні парафіну – можна. Для цього знадобиться:
- Скляна чи глиняна тарілка невеликого розміру;
- 1 картопля;
- Мотузка ( з тканини, марлі, шнурівки чи бинта);
- 100 мілілітрів рафінованої олії без запаху.
Що треба зробити, щоб отримати свічку:
- Налийте в тарілку олію;
- Виріжте з картоплі кружальце завтовшки 1 сантиметрів. Зробіть отвір для гнота;
- Змастіть кружальце картоплі та сам гніт в олії, після чого протягніть гніт через отвір. Мотузочка має виступати над картоплиною приблизно на половину сантиметра.
- Покладіть картоплину в тарілку – ваша свічк аготова до використання.
З наведеними вище пропорціями така свічка зможе горіти до 6 годин.
Як зробити свічку власноруч / Фото petropavlivka.city
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Свічка тривалого горіння
Щоб зекономити ресурси, можна створити свічку тривалого горіння, для якої потрібно:
- Невелика банка, чарка чи склянка з міцним склом;
- Воскова свічка;
- Парафінова свічка;
- Трохи солі;
- Олія;
- Ніж;
- Запальничка, сірники.
Для того, щоб створити свічку довготривалого горіння, вам необхідно:
- Розділити 30-сантиметрову воскову свічку на кілька частин приблизно по 5 сантиметрів кожна.
- На дно банки чи іншої місткості крапніть кілька крапель розтопленого парафіну, закріпіть на них частину воскової свічки, поки парафін не застиг.
- Налийте до місткості зі свічкою олію та додайте трохи солі – вона прибере з олії вологу.
Така свічка зможе горіти до 12 годин, та є дуже економною.
Як зробити свічку власноруч / Фото Марта Бойчук