Свічка, якою користуються наші сміливі захисники на фронті, може стати в пригоді і звичайним мешканцям міст чи сел, повідомляє 24 канал.

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Річ у тім, що саморобна окопна свічка може допомогти триматися, коли пропадає світло, чи коли немає води та опалення.

Для чого підійде окопна свічка

Використовувати окопну свічку можна абсолютно по-різному – ця саморобна річ не тільки може давати світло протягом 8 годин, але і:

Може обігріти невеличкі приміщення чи людину.

Підійде для нагрівання води чи розігрівання їжі, якщо немає газу.

Може стати предметом для висушування вологих речей.

Як зробити окопну свічку / Скриншот з відео

Як зробити окопну свічку

Необхідні матеріали

Щоб зробити якісну окопну свічку, необхідно зібрати низку речей для її створення. Ці речі можна легко знайти в домі чи гаражі, а матеріали для свічки є дуже поширеними.

Що потрібно для свічки:

Ніж;

Парафін можна використовувати старі непотрібні свічки;

Чайник або невелика місткість, щоб нагріти парафін;

Металева лінійка;

Металева або алюмінієва банка – підійде банка від консервів чи котячого корму;

Картон – ідеально підійде гофрований картон з-під коробок.

Як зробити окопну свічку / Фото Galka

Як створити окопну свічку вдома

Щоби створити власноруч справжню окопну свічку, треба дотримуватися таких інструкцій:

Наріжте картон з коробок на смужки, які будуть на кілька міліметрів менші за шириною, ніж висота банки. Різати необхідно впоперек гофрованого напрямку картону.

Скрутіть картонові смужки у щільне коло (щоб форма була схожа на черепашку равлика) та поставте їх у бляшанку.

Посередині, між картоновими смужками, вставте смужку потонше, яка буде виконувати роль гніту. Ця смужка має бути вищою за рівень іншого картону в банці, щоб її було легко запалювати.

Наріжте віск та перетопіть його у місткості. Щоб віск не пригорав та рівномірно розтоплювався, потрібно регулярно розмішувати його. Доводити до кипіння віск не потрібно.

Воском, що розтанув, залийте банку з картоном. Не потрібно заливати по вінця – це не буде ефективно.

Як зробити окопну свічку / Фото Galka

Після того, як ви запалили свою окопну свічку, ви отримаєте мале багаття, яке буде горіти до 8 годин. Погасити свічку можна, накривши її герметичною кришкою чи дошкою, яка перекриватиме повітря.