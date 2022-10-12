Свеча, которой пользуются наши смелые защитники на фронте, может пригодиться и обычным жителям городов или сел, сообщает 24 канал.
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Дело в том, что самодельная окопная свеча может помочь держаться, когда пропадает свет или нет воды и отопления.
Для чего подойдите окопная свеча
Использовать окопную свечу можно совершенно по-разному – эта самодельная вещь не только может давать свет в течение 8 часов, но и:
- Может обогреть небольшие помещения или человека.
- Подойдет для нагрева воды или разогрева пищи, если нет газа.
- Может стать предметом для сушки влажных вещей.
Как сделать окопную свечу / Скриншот с видео
Как сделать окопную свечу
Необходимые материалы
Чтобы сделать качественную окопную свечу, необходимо собрать ряд вещей для ее создания. Эти вещи можно легко найти в доме или гараже, а материалы для свечи очень распространены.
Что нужно для свечи:
- Нож;
- Парафин можно использовать старые ненужные свечи;
- Чайник или небольшая емкость, чтобы нагреть парафин;
- Металлическая линейка;
- Металлическая или алюминиевая банка – подойдет банка от консервов или кошачьего корма;
- Картон – идеально подойдет гофрированный картон из-под коробок.
Как сделать окопную свечу / Фото Galka
Как создать окопную свечу дома
Чтобы создать собственноручно настоящую окопную свечу, нужно следовать следующим инструкциям:
- Нарежьте картон из коробок на полоски, которые будут на несколько миллиметров меньше ширины, чем высота банки. Резать необходимо поперек гофрированного направления картона.
- Сверните картонные полоски в плотный круг (чтобы форма была похожа на раковину улитки) и поставьте их в банку.
- Посередине между картонными полосками вставьте полоску потонче, которая будет выполнять роль гнета. Эта полоска должна быть выше уровня другого картона в банке, чтобы ее было легко зажигать.
- Нарежьте воск и перетопите его в емкости. Чтобы воск не пригорал и равномерно растапливался, нужно его регулярно размешивать. Доводить до кипения воск не нужно.
- Растаявшим воском залейте банку с картоном. Не нужно заливать до краев – это не будет эффективно.
Как сделать окопную свечу / Фото Galka
После того, как вы зажгли свою окопную свечу, вы получите малый костер, который будет гореть до 8 часов. Погасить свечу можно, накрыв ее герметичной крышкой или доской, которая будет перекрывать воздух.