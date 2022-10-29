24 канал собрал список свечей, которыми стоит запастись украинцам. Их существует несколько видов, но они отличаются друг от друга.
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Восковые свечи
Свечи, сделанные из пчелиного воска, являются наиболее экологичными и приятными в использовании. Органический воск не так резко пахнет, как синтетические заменители – к тому же такой воск не горит, а только плавится, что позволяет избежать копоти в помещении.
Обычно настоящие восковые свечи стоят дороже других, однако горят дольше – самые маленькие восковые свечи могут держать огонь до часа.
Какие свечи бывают / Фото Unsplash
Стеариновые свечи
Стеариновые, или свечи из растительного воска, создаются с помощью различных масел растительного происхождения – чаще всего пальмового масла. Обычно самые маленькие свечи стеариновые горят до 45 минут.
Выделяют 3 наиболее распространенных вида таких свечей:
- Из соевого воска такие свечи имеют "молочный" запах, а воск при нагревании становится жидким и прозрачным.
- Из кокосового воска – горят значительно дольше, чем другие растительные свечи, однако довольно редким явлением в магазине. 1 сантиметр такой свечи может гореть до 5 часов.
- Свечи из пальмового воска – самые распространенные и дешевые свечи из этого сегмента. Воск плавится без запаха, однако очень хрупкий.
Какие свечи бывают / Фото Unsplash
Парафин
Парафиновые свечи – самый распространенный продукт на рынке и имеет очень много вариаций. Без дополнительной очистки и добавления запахов парафин может очень неприятно вонять во время горения, поэтому в свечи из этого продукта добавляют разнообразные ароматизаторы. Горят такие свечи с половины часа – все зависит от размера.
Хотя парафиновые свечи самые дешевые, но при горении из воска выделяется копоть, черный налет и неприятный запах, которым может негативно повлиять на ваше здоровье. Поэтому, если вы сжигаете парафиновые свечи, делайте паузу и дайте помещению, в котором стоит свеча, проветриться.
Какие свечи бывают / Фото Unsplash
Как сделать свечу дома
Создать свечи при критической ситуации можно и своими руками. Главное – иметь основу и импровизированные материалы.
Свеча из картофеля
Сделать свечу, когда не осталось ни воска, ни парафина – можно. Для этого понадобится:
- Стеклянная или глиняная тарелка небольшого размера;
- 1 картофель;
- Веревка (из ткани, марли, шнуровки или бинта);
- 100 миллилитров рафинированного масла без запаха.
Что нужно сделать, чтобы получить свечу:
- Налейте в тарелку растительное масло;
- Вырежьте из картофеля кружок толщиной 1 сантиметров. Сделайте отверстие для фитиля;
- Смажьте кружок картофеля и сам фитиль в масле, после чего протяните фитиль через отверстие. Веревочка должна выступать над картошкой примерно на половину сантиметра.
- Положите картофелину в тарелку – ваша свеча готова к использованию.
С вышеприведенными пропорциями такая свеча сможет гореть до 6 часов.
Как сделать свечу своими руками / Фото petropavlivka.city
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Свеча длительного горения
Чтобы сэкономить ресурсы, можно создать свечу длительного горения, для которой необходимо:
- Небольшая банка, рюмка или стакан с крепким стеклом;
- Восковая свеча;
- Парафиновая свеча;
- Немного соли;
- Масло;
- Нож;
- Зажигалка, спички.
Для того чтобы создать свечу долговременного горения, вам необходимо:
- Разделить 30-сантиметровую восковую свечу на несколько частей примерно по 5 сантиметров каждая.
- На дно банки или другой емкости кропните несколько капель растопленного парафина, закрепите на них часть восковой свечи, пока парафин не застыл.
- Налейте в емкость со свечой масло и добавьте немного соли – оно уберет из масла влагу.
Такая свеча сможет гореть до 12 часов, и очень экономна.
Как сделать свечу своими руками / Фото Марта Бойчук