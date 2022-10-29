24 канал собрал список свечей, которыми стоит запастись украинцам. Их существует несколько видов, но они отличаются друг от друга.

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Восковые свечи

Свечи, сделанные из пчелиного воска, являются наиболее экологичными и приятными в использовании. Органический воск не так резко пахнет, как синтетические заменители – к тому же такой воск не горит, а только плавится, что позволяет избежать копоти в помещении.

Обычно настоящие восковые свечи стоят дороже других, однако горят дольше – самые маленькие восковые свечи могут держать огонь до часа.

Какие свечи бывают / Фото Unsplash

Стеариновые свечи

Стеариновые, или свечи из растительного воска, создаются с помощью различных масел растительного происхождения – чаще всего пальмового масла. Обычно самые маленькие свечи стеариновые горят до 45 минут.

Выделяют 3 наиболее распространенных вида таких свечей:

Из соевого воска такие свечи имеют "молочный" запах, а воск при нагревании становится жидким и прозрачным.

Из кокосового воска – горят значительно дольше, чем другие растительные свечи, однако довольно редким явлением в магазине. 1 сантиметр такой свечи может гореть до 5 часов.

Свечи из пальмового воска – самые распространенные и дешевые свечи из этого сегмента. Воск плавится без запаха, однако очень хрупкий.

Какие свечи бывают / Фото Unsplash

Парафин

Парафиновые свечи – самый распространенный продукт на рынке и имеет очень много вариаций. Без дополнительной очистки и добавления запахов парафин может очень неприятно вонять во время горения, поэтому в свечи из этого продукта добавляют разнообразные ароматизаторы. Горят такие свечи с половины часа – все зависит от размера.

Хотя парафиновые свечи самые дешевые, но при горении из воска выделяется копоть, черный налет и неприятный запах, которым может негативно повлиять на ваше здоровье. Поэтому, если вы сжигаете парафиновые свечи, делайте паузу и дайте помещению, в котором стоит свеча, проветриться.

Какие свечи бывают / Фото Unsplash

Как сделать свечу дома

Создать свечи при критической ситуации можно и своими руками. Главное – иметь основу и импровизированные материалы.

Свеча из картофеля

Сделать свечу, когда не осталось ни воска, ни парафина – можно. Для этого понадобится:

Стеклянная или глиняная тарелка небольшого размера;

1 картофель;

Веревка (из ткани, марли, шнуровки или бинта);

100 миллилитров рафинированного масла без запаха.

Что нужно сделать, чтобы получить свечу:

Налейте в тарелку растительное масло; Вырежьте из картофеля кружок толщиной 1 сантиметров. Сделайте отверстие для фитиля; Смажьте кружок картофеля и сам фитиль в масле, после чего протяните фитиль через отверстие. Веревочка должна выступать над картошкой примерно на половину сантиметра. Положите картофелину в тарелку – ваша свеча готова к использованию.

С вышеприведенными пропорциями такая свеча сможет гореть до 6 часов.

Как сделать свечу своими руками / Фото petropavlivka.city

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Свеча длительного горения

Чтобы сэкономить ресурсы, можно создать свечу длительного горения, для которой необходимо:

Небольшая банка, рюмка или стакан с крепким стеклом;

Восковая свеча;

Парафиновая свеча;

Немного соли;

Масло;

Нож;

Зажигалка, спички.

Для того чтобы создать свечу долговременного горения, вам необходимо:

Разделить 30-сантиметровую восковую свечу на несколько частей примерно по 5 сантиметров каждая. На дно банки или другой емкости кропните несколько капель растопленного парафина, закрепите на них часть восковой свечи, пока парафин не застыл. Налейте в емкость со свечой масло и добавьте немного соли – оно уберет из масла влагу.

Такая свеча сможет гореть до 12 часов, и очень экономна.

Как сделать свечу своими руками / Фото Марта Бойчук