Є ворогами троянд: 9 рослин, які не можна садити біля цих квітів
31 липня 2023, 13:09Читать новость на русском
Троянди впевнено захоплюють довколишніх п'янкими ароматами. І втриматися тут важко. Але є певні умови, які не сприяють їхньому розвитку.
Йдеться про змішану посадку – тобто, насадження різних рослин біля троянд. Тут не варто поспішати. Насамперед потрібно з'ясувати, які рослини краще не садити біля троянд, щоб їх не зіпсувати. Це знає 24 Канал.
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Що не варто садити біля троянд
- Гортензія – безумовно розкішна квітка, яка складає гідну конкуренцію троянді. Втім, вона потребує кислих ґрунтів, які абсолютно не підходять кущам троянд.
- Папороть зазвичай має густе листя, яке може затіняти троянди та перешкоджати їхньому цвітінню. Троянди хочуть більше світла, щоб добре розвиватись.
- Черемха не годиться саджати біля троянд, адже вона є привабливою для різних шкідників та хвороб.
- Серед рослин, які пригнічують ріст троянд посідає своє місце айстра. Квітка може розростатися так, що в троянд не залишиться жодного шансу вижити.
- Флокси мають привабливий вигляд на ділянці та гармонійно поєднуються з трояндами. Проте, є один нюанс – вони обидві схильні до зараження борошнистою росою. Тому якщо все ж хочете їх садити разом, то доведеться обробляти фунгіцидами – спеціальними речовинами від шкідників.
- Не варто садити на одній ділянці з трояндами ті рослини, у котрих корені розташовані у верхньому шарі землі. Йдеться про тую, ялівець та березу.
- Тюльпани цвітуть в інший час, ніж троянди, тому існує спокуса розмістити їх на одній ділянці. Але це не дуже хороша ідея, оскільки тюльпани потрібно кожного року викопувати. Таким чином, можна пошкодити корені троянд.