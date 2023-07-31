Речь идет о смешанной посадке – то есть, насаждении разных растений у роз. Здесь не стоит торопиться. Прежде всего, нужно выяснить, какие растения лучше не сажать у роз, чтобы их не испортить. Это знает 24 Канал.

Знаете ли вы это знали Пора собирать: какие овощи и фрукты созревают в августе

Что не стоит сажать у роз

Гортензия – безусловно роскошный цветок, составляющий достойную конкуренцию розе. Впрочем, она нуждается в кислых почвах, совершенно неподходящих кустам роз.



Гортензии / Фото "Растениевод"

Папоротник обычно имеет густые листья, которые могут затенять розы и препятствовать их цветению. Розы хотят больше света, чтобы хорошо развиваться.



Папоротник / Фото Freepik

Черемуха не годится сажать у роз, ведь она привлекательна для различных вредителей и болезней.



Черемуха / Фото "Экомалина"

Среди растений, подавляющих рост роз, занимает свое место астра. Цветок может разрастаться так, что у роз не останется никакого шанса выжить.



Астра / Фото "ЛитинСад"

Флоксы имеют привлекательный вид на участке и гармонично сочетаются с розами. Однако есть один нюанс – они обе склонны к заражению мучнистой росой. Поэтому если все же хотите их сажать вместе, придется обрабатывать фунгицидами – специальными веществами от вредителей.



Флокс / Фото "Зеленая усадьба"

Не стоит сажать на одном участке с розами те растения, у которых корни расположены в верхнем слое земли. Речь идет о туе, можжевельнике и березе.



Туи / Фото "Матла Фловерс"

Тюльпаны цветут в другое время, чем розы, поэтому существует соблазн разместить их на одном участке. Но это не очень хорошая идея, поскольку тюльпаны нужно каждый год выкапывать. Таким образом, можно повредить корни роз.



Тюльпаны / Фото "Плантариум"