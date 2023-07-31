Йдеться про змішану посадку – тобто, насадження різних рослин біля троянд. Тут не варто поспішати. Насамперед потрібно з'ясувати, які рослини краще не садити біля троянд, щоб їх не зіпсувати. Це знає 24 Канал.

Чи ви це знали Час збирати: які овочі та фрукти дозрівають в серпні

Що не варто садити біля троянд

Гортензія – безумовно розкішна квітка, яка складає гідну конкуренцію троянді. Втім, вона потребує кислих ґрунтів, які абсолютно не підходять кущам троянд.



Гортензії / Фото "Рослиновід"

Папороть зазвичай має густе листя, яке може затіняти троянди та перешкоджати їхньому цвітінню. Троянди хочуть більше світла, щоб добре розвиватись.



Папороть / Фото Freepik

Черемха не годиться саджати біля троянд, адже вона є привабливою для різних шкідників та хвороб.



Черемха / Фото "Екомалина"

Серед рослин, які пригнічують ріст троянд посідає своє місце айстра. Квітка може розростатися так, що в троянд не залишиться жодного шансу вижити.



Айстра / Фото "ЛітинСад"

Флокси мають привабливий вигляд на ділянці та гармонійно поєднуються з трояндами. Проте, є один нюанс – вони обидві схильні до зараження борошнистою росою. Тому якщо все ж хочете їх садити разом, то доведеться обробляти фунгіцидами – спеціальними речовинами від шкідників.



Флокс / Фото "Зелена садиба"

Не варто садити на одній ділянці з трояндами ті рослини, у котрих корені розташовані у верхньому шарі землі. Йдеться про тую, ялівець та березу.



Туї / Фото "Матла Фловерс"

Тюльпани цвітуть в інший час, ніж троянди, тому існує спокуса розмістити їх на одній ділянці. Але це не дуже хороша ідея, оскільки тюльпани потрібно кожного року викопувати. Таким чином, можна пошкодити корені троянд.



Тюльпани / Фото "Плантаріум"