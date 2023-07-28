Після нелегкого вирощування й очікування в серпні нарешті можна збирати спілі фрукти й овочі. Це ідеальний час для споживання сезонних вітамінів. Які плоди можна зібрати в серпні – розкаже 24 Канал.
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Що можна зібрати в серпні
У серпні в багатьох регіонах доступні різноманітні овочі та фрукти, оскільки це період активного літнього врожаю. Усе залежить від кліматичних умов та регіону, але зазвичай в серпні можна збирати такі овочі:
Овочі / Фото AgroPortal.ua
Різноманітні сорти помідорів починають дозрівати в серпні, включаючи чері.
Огірки – популярний овоч, який набирає стиглості в липні й також можна збирати в серпні.
Перець можна збирати в серпні. Буває різних кольорів, таких як червоний, жовтий, зелений або оранжевий.
Деякі сорти баклажанів теж дозрівають у серпні, їх можна збирати, коли вони досягають необхідного розміру та кольору.
Кукурудза зазвичай дозріває в серпні й може бути чудовим доповненням до літнього меню.
Серпень – час збору капусти, цибулі-порей, кропу, базиліку, петрушки, шавлії, чебрецю, розмарину, м'яти, зеленої цибулі, часнику.
Літо – також пора різноманітних фруктів. Зізнавайтесь, вже скучили за соковитими плодами? У серпні можна збирати:
Фрукти / Фото "Магазин екзотичних фруктів"
- Персики дозрівають в серпні, даруючи смачний та ароматний врожай.
- Абрикоси – улюблені фрукти багатьох, теж можна збирати в цьому місяці.
- Деякі сорти груш стають доступними вже в серпні.
- У теплих регіонах популярні в серпні – дині та кавуни. Вони досягають дозрівання саме в серпні.
- Окремі сорти слив можуть бути готовими до збору в серпні.
- Різноманітні ягоди стають спілими. Йдеться про малину, смородину, порічку, лохину.