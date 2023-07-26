Баклажани дуже люблять воду. Землю біля нього треба постійно зрошувати. Частота зволоження залежить від погоди та клімату. Як часто треба поливати баклажани – з'ясував 24 Канал.

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Як правильно поливати баклажани: поради

Коли на дворі сильна спека, то овочам треба пити 1 раз в 3-5 днів. Коли помірна погода – вистачить 1 раз у тиждень. Під час дощів – рослини поливають в міру потреби.



Полив баклажанів / Фото "Ремонт та вироби своїми руками"

Особливо баклажанам потрібна вода під час плодоношення. Оптимально – це робити двічі на тиждень, поливаючи кожну 1.5-2 літрами води. Можна орієнтуватись по-іншому: на 1 квадратний метр вистачить 10 літрів води.

Баклажани варто поливати теплою водою, яка перебувала на сонці. Її поміщають у великі посудини, де впродовж дня нагрівається до потрібної температури – +22-25 градусів. Оптимально проводити полив увечері, коли рідина достатньо нагрілась.



Відстояна тепла вода / Фото Istock.photo

Ці овочі належать до чи найбільш теплолюбних, тож зі шланга холодною водою забороняється поливати. Тоді вони припинять рости, або й навіть взагалі зігниють й урожаю не буде.

Баклажани радять поливати під корінь, щоб волога не потрапляла на листя. Важливо, аби земля промочилась на 20-40 сантиметрів, адже саме на таку глибину зазвичай пролягає коріння.

Попри те, що примхливим рослинам подобається вода, їм не підходить висока волога повітря. Це стає справжнім викликом для городників, які вирощують баклажани в теплиці. Коли понад 65% вологості, баклажани стають менш стійкими до хвороб і грибків. Тож теплицю потрібно регулярно провітрювати та розріджувати посадки.