Готуємо добриво з трави для підгодівлі рослин. У місткість внесіть траву десь на третю частину, може бути бадилля з корінням. Накрийте кришкою або харчовою плівкою, пробивши в ній дірки для повітря. Хай бродить 7-10 днів. Для використання треба розбавити у співвідношенні 1:10. Можете застосовувати.