Траву після скошування можуть давати їсти деяким тваринам, а інші – викидають. Втім, така рослинність може знадобитись ще й на городі. Для чого можна використовувати скошену траву – підкаже 24 Канал.

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Як використовувати скошену траву

  • Скошена трава підходить для створення компосту – натурального добрива, яке сформувалось через розпад органічних речовин. У ньому багато корисних речовин, отже він покращує стан землі.


Компост зі скошеної трави / Фото "Зелена садиба"

  • Завдяки скошеній траві можна провести мульчування. Її слід покласти під кущі та на грядки, щоб утримувати вологу в ґрунті й підтримувати температурний режим. Скошена трава значно швидше розкладається, ніж суха солома чи сіно.


Мульчування / Фото oGorodniki

  • Готуємо добриво з трави для підгодівлі рослин. У місткість внесіть траву десь на третю частину, може бути бадилля з корінням. Накрийте кришкою або харчовою плівкою, пробивши в ній дірки для повітря. Хай бродить 7-10 днів. Для використання треба розбавити у співвідношенні 1:10. Можете застосовувати.


Рідке добриво / Фото "Вдячний дачник"

  • Якщо у вас є велика кількість трави, можна захистити декоративні рослини, деякі грядки чи посіви від холодів. Але важливо, щоб трава була сухою.


Скошена трава / Фото Direct Hit

  • Скошена трава – чудовий харч для кролів, кіз, інших тварин. Це чи не основна їхня їжа, яка не потребує великих вкладень з боку господаря. Якщо у вас нема тварин, можете запропонувати траву своїм сусідам чи знайомим.