Траву після скошування можуть давати їсти деяким тваринам, а інші – викидають. Втім, така рослинність може знадобитись ще й на городі. Для чого можна використовувати скошену траву – підкаже 24 Канал.
Дієво Помідори перестануть гнити: 6 результативних способів, як цьому зарадити
Як використовувати скошену траву
Скошена трава підходить для створення компосту – натурального добрива, яке сформувалось через розпад органічних речовин. У ньому багато корисних речовин, отже він покращує стан землі.
Компост зі скошеної трави / Фото "Зелена садиба"
Завдяки скошеній траві можна провести мульчування. Її слід покласти під кущі та на грядки, щоб утримувати вологу в ґрунті й підтримувати температурний режим. Скошена трава значно швидше розкладається, ніж суха солома чи сіно.
Мульчування / Фото oGorodniki
Готуємо добриво з трави для підгодівлі рослин. У місткість внесіть траву десь на третю частину, може бути бадилля з корінням. Накрийте кришкою або харчовою плівкою, пробивши в ній дірки для повітря. Хай бродить 7-10 днів. Для використання треба розбавити у співвідношенні 1:10. Можете застосовувати.
Рідке добриво / Фото "Вдячний дачник"
Якщо у вас є велика кількість трави, можна захистити декоративні рослини, деякі грядки чи посіви від холодів. Але важливо, щоб трава була сухою.
Скошена трава / Фото Direct Hit
Скошена трава – чудовий харч для кролів, кіз, інших тварин. Це чи не основна їхня їжа, яка не потребує великих вкладень з боку господаря. Якщо у вас нема тварин, можете запропонувати траву своїм сусідам чи знайомим.