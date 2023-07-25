Траву после скашивания могут давать есть некоторым животным, а другие выбрасывают. Впрочем, такая растительность может понадобиться еще и на огороде. Для чего можно использовать скошенную траву – подскажет 24 Канал.
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Как использовать скошенную траву
Скошенная трава подходит для создания компоста – натурального удобрения, сформировавшегося из-за распада органических веществ. В нем много полезных веществ, так что он улучшает состояние земли.
Компост из скошенной травы / Фото "Зеленая усадьба"
Благодаря скошенной траве можно провести мульчирование. Ее следует положить под кусты и на грядки, чтобы удерживать влагу в почве и поддерживать температурный режим. Скошенная трава значительно быстрее разлагается, чем сухая солома или сено.
Мульчирование / Фото oGorodniki
Готовим удобрение из травы для подкормки растений. В емкость внесите траву где-то на третью часть, возможно ботву с корнями. Накройте крышкой или пищевой пленкой, пробив в ней дыры для воздуха. Пусть бродит 7-10 дней. Для использования нужно разбавить в соотношении 1:10. Можете использовать.
Жидкое удобрение / Фото "Благодарный дачник"
Если у вас есть большое количество травы, можно защитить декоративные растения, некоторые грядки или посевы от холодов Но важно, чтобы трава была сухой.
Скошенная трава / Фото Direct Hit
Скошенная трава – отличная пища для кроликов, коз, других животных. Это едва ли не основная их пища, не требующая больших вложений со стороны хозяина. Если у вас нет животных, можете предложить траву своим соседям или знакомым.