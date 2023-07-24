Чаще всего фитофтор развивается в местах с чрезмерной влажностью, в загущенных должностях или после обильных дождей. Это идеальные для нее условия. Как эффективно избавиться от фитофторы на помидорах – расскажет 24 Канал.

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Борьба с фитофторой

Обнаружить фитофтору на томатах – просто. Сначала грибок оседает на листьях: становятся заметны коричневые пятна и белый налет. Тогда распространяется на стебли и, наконец, на сами плоды. Это может испортить будущий урожай, а зачем нам такие проблемы? Давайте попробуем уничтожить рыбок народными методами.

Чеснок – хорошее средство для борьбы с грибком. Возьмите 100 грамм зубцов и залейте 1 стаканом воды. Храните день. После процеживания добавьте еще 10 литров воды и 1 грамм марганцовки. Разделывайте саженцы раз в 10-12 дней.



Чеснок с марганцовкой / Фото Sad.net

Солома может помочь убить грибок. Надо килограмм средства внести в 10 литров воды. Не будет лишним немного мочевины. Пусть стоит 3-4 дня. Опрыскивайте томаты после процеживания.



Солома / Фото Grow How

Молочная сыворотка – действенный и простой способ, как избавиться от фитофторы. Для этого вещество можно разбавить с водой в соотношении 1:1. Используйте средство каждый день.



Молочная сыворотка / Фото "Хозяйка"

Можно возделывать растения и золой, впрочем, есть несколько моментов. Опрыскивать ею следует трижды. Когда прижилась рассада, перед началом цветения и перед образованием завязей. Готовим так: пол ведра золы вводим в 10 литров воды и 2-3 дня настаиваем. Доливаем еще 10 литров воды и 20 грамм жидкого мыла.



Зола / Фото Shutter Stock

Навозом можно опрыскивать помидоры и другие овощи от грибка. Пол кило гноя нужно развести в ведре воды, и полученным настоем опрыскивать растения.



Навоз / Фото Travelite Agro

Поваренная соль есть у каждого на кухне. Давайте используем ее, чтобы не потерять урожай от фитофторы. Пропорция: стакан соли на 10 литров воды. Можно возделывать ею раз в месяц, чтобы не испортить плоды.



Поваренная соль / Фото Harchi.info