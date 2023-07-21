Использование дрожжей для помидоров улучшает состояние почвы, защищает от разных болезней и вредителей. Благодаря такому средству урожай сможете получить гораздо быстрее. Как приготовить удобрение из дрожжей – расскажет 24 Канал.

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Удобрение на основе дрожжей

Благодаря дрожжам растения становятся значительно выносливее, меньше вытягиваются побеги, лучше формируется корневая система. Предлагаем несколько действенных рецептов для подкормки помидоров:

Первый способ - самый простой. Понадобится 1 столовая ложка сухих дрожжей, 2 столовых ложки сахара и 2 грамма аскорбиновой кислоты. Все это залейте 5 л воды. После того как хорошо размешали, пусть настаиваются сутки. До того как использовать, разбавьте 1 литр смеси еще 10 литрами воды.



Аскорбиновая кислота / Фото из ютуба

Второй способ – возьмите 100 граммов дрожжей, полстакана сахара на 2,5 литра воды. Поместите вещества в банку и добавьте воды. Покройте марлей и помешивайте. Опять же стакан настоя нужно разбавить 10 литрами воды и поливать каждый куст. Такой раствор предпочтительно применять три раза в летний сезон.



Сахар / Фото Shuba.life

Третий способ. Чтобы приготовить смесь, нужно взять 10 г сухих дрожжей, 500 г куриного помета, полкилограмма пепла, 5 ложек сахара. Все это размешайте в 10 литрах воды. Пусть бродит несколько часов. Затем разбавьте настой в пропорции 1:10.



Сухие дрожжи / Фото Depositphotos