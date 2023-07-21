Використання дріжджів для помідорів покращує стан ґрунту, захищає від різних хвороб і шкідників. Завдяки такому засобу урожай зможете отримати значно швидше. Як приготувати добриво з дріжджів – розкаже 24 Канал.

Спробуйте це Ідеальний засіб для підживлення рослин знайдено

Добриво на основі дріжджів

Завдяки дріжджам, рослини стають значно витривалішими, менше витягуються пагони, краще формується коренева система. Пропонуємо кілька дієвих рецептів для підживлення помідорів:

Перший спосіб – найпростіший. Знадобиться 1 столова ложка сухих дріжджів, 2 столові ложки цукру та 2 грами аскорбінової кислоти. Усе це залийте 5 літрами води. Після того, як добре розмішали, хай настоюється добу. До того, як використовувати, розбавте 1 літр суміші ще 10 літрами води.



Аскорбінова кислота / Фото з ютубу

Другий спосіб – візьміть 100 грамів дріжджів, пів склянки цукру на 2,5 літри води. Помістіть речовини в трилітрову банку та додайте води. Покрийте марлею та помішуйте. Знову ж таки склянку настою потрібно розбавити 10 літрами води й поливати кожен кущ. Такий розчин бажано застосовувати три рази на літній сезон.



Цукор / Фото Shuba.life

Третій спосіб. Щоб приготувати суміш, треба взяти 10 грамів сухих дріжджів, 500 грамів курячого посліду, пів кілограма попелу, 5 ложок цукру. Все це розмішайте у 10 літрах води. Хай бродить кілька годин. Згодом розбавте настій у пропорції 1:10.



Сухі дріжджі / Фото Depositphotos