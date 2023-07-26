Баклажаны очень любят воду. Землю возле него нужно постоянно орошать. Частота увлажнения зависит от погоды и климата. Как часто нужно поливать баклажаны – выяснил 24 Канал.

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Как правильно поливать баклажаны: советы

Когда во дворе сильная жара, то овощам нужно пить 1 раз в 3-5 дней. Когда умеренная погода – хватит 1 раз в неделю. Во время дождей растения поливают по мере надобности.



Полив баклажанов / Фото "Ремонт и поделки своими руками"

Особенно баклажанам нужна вода во время плодоношения. Оптимально – это делать дважды в неделю, поливая каждую 1.5-2 литра воды. Можно ориентироваться по-другому: на квадратный метр хватит 10 литров воды.

Баклажаны стоит поливать теплой водой, которая находилась на солнце. Ее помещают в большие сосуды, где в течение дня нагревается до нужной температуры – +22-25 градусов. Оптимально производить полив вечером, когда жидкость достаточно нагрелась.



Отстоявшаяся теплая вода / Фото Istock.photo

Эти овощи относятся к или наиболее теплолюбивым, так что из шланга холодной водой запрещается поливать. Тогда они прекратят расти, или даже вообще сгниют и урожая не будет.

Баклажаны советуют поливать под корень, чтобы влага не попадала на листву. Важно, чтобы земля промочилась на 20-40 сантиметров, ведь именно на такую глубину обычно пролегают корни.

Несмотря на то, что капризным растениям нравится вода, им не подходит высокая влага воздух. Это становится настоящим вызовом для огородников, выращивающих баклажаны в теплице. Когда более 65% влажности, баклажаны становятся менее устойчивыми к болезням и грибкам. Так что теплицу нужно регулярно проветривать и разжижать посадки.