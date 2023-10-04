Не переживуть її: ці 10 рослин не можна садити на зиму

Далеко не всі рослини варто садити восени. Річ у тім, що вони можуть просто не пережити зиму.

Про рослини, які категорично не рекомендують садити на зиму, розповідає 24 Канал. Зауважимо, що восени краще посіяти сидерати.

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Що не можна садити на зиму

Досвідчені садівники та городники не радять садити на зиму рослини, які не переживуть низьких температур, а ще погано переносять переїзд на нове місце проживання. Також наголошують, що частина дерев і чагарників просто не встигнуть прижитися до заморозків.

Так-от, не можна садити на зиму:

гібіскус,

мигдаль,

персик,

каштан,

гліцинію,

вишню,

сливу,

черешню,

барбарис,

дерен / кизил.

Зауважимо, що є й інші рослини, які не варто садити на зиму. Зокрема, ті, які потребують тепла і не зможуть вижити під час морозів. Якщо у вас є сумніви стосовно конкретного виду, краще зверніться до фахівця.

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Персики рекомендують не садити на зиму / Pixabay