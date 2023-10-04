О растениях, которые категорически не рекомендуют сажать на зиму, рассказывает 24 Канал. Заметим, что осенью лучше посеять сидераты.
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Что нельзя сажать на зиму
Опытные садоводы и огородники не советуют сажать на зиму растения, которые не переживут низких температур, а еще плохо переносят переезд на новое место жительства. Также отмечают, что часть деревьев и кустарников просто не успеют прижиться к заморозкам.
Так вот, нельзя сажать на зиму:
- гибискус,
- миндаль,
- персик,
- каштан,
- глицинию,
- вишню,
- сливу,
- черешню,
- барбарис,
- кизил.
Заметим, что есть и другие растения, которые не следует сажать на зиму. В частности, те, которые нуждаются в тепле и не смогут выжить во время морозов. Если у вас есть сомнения по конкретному виду, лучше обратитесь к специалисту.
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Персики рекомендуют не сажать на зиму / Pixabay