5 рослин, які не можна вирощувати в саду: часто хворіють і заражають інших

Є рослини, які часто хворіють. Ба більше, можуть заразити інших. Тож якщо хочете гарний і доглянутий сад, не садіть їх.

Досвідчені садівники виділили 5 рослин, які краще не садити. Зокрема, це штамбова козяча верба, мальва, ялівець, флокс і кінський каштан.

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Мальва (садова шток-троянда / рожа городня)

Грибкові захворювання цієї квітки не вражає сусідні рослини. Втім, вони не дають мальві нормально рости і розвиватися.

Флокс

Ще одна популярна і красива рослина – флокс. Однак, коли садите її у своєму саду, будьте готові до боротьби з борошнистою росою. Тож якщо хочете, щоб флокси постійно цвіли, доведеться регулярно лікувати й уважно доглядати за ними.

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Ялівець

Цікаво, що ялівець також входить до списку проблемних рослин. Він заражається іржею, боротися з якою важко. Хворий ялівець може заразити грушу, горобину і яблуню. До речі, спори розлітаються на 100 метрів. Тож якщо у сусіда росте ялівець, він може заразити і ваші плодові дерева поблизу.

Кінський каштан

Це дерево красиво цвіте, хоча має специфічний запах. Кінський каштан не рекомендують садити у середній смузі. В умовах прохолодної і дощової погоди він швидко заражається різноманітними грибковими захворюваннями, які важко лікувати.

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Штамбова козяча верба

Це дуже цікава та водночас проблемна рослина. Штамбова козяча верба сильно і часто хворіє на іржу. Тож на її листочках з'являється наліт.