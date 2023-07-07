Молоко утворює на рослинах захисну плівку, а така дія підходить далеко не всім саджанцям. Яким саме рослинам воно шкодить – розповість 24 Канал.

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Яким рослинам не підходить молоко

Від хвороб молоком переважно обробляють листя, а від шкідників – вносять у грядки, бо шкідники не здатні переробити лактозу. Молоко розбавляють з водою, у чистому вигляді не годиться для використання.



Молоко з водою / Фото Ketkes.com

Є деякі рослини, яким молоко – чи не найкраще підживлення. До них відносяться:

цибуля;

огірки;

помідори;

буряк;

морква.

Але варто зазначити, що молоко – підгодівля не для всіх насаджень. Вона взагалі не підходить для поливу кактусів та інших сукулентів – рослин, у яких є спеціальні тканини для запасання води. Вони гинуть від такої підгодівлі. Це ж стосується пальм.

Також молочна рідина – абсолютно неокорисна для баклажанів та усіх видів перцю. Воно зупиняє ріст плодів та зменшує урожай. Тож для цих рослин краще обрати інші види підживлень.