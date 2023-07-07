Молоко образует на растениях защитную плёнку, а такое действие подходит далеко не всем саженцам. Каким именно растениям оно вредит – расскажет 24 Канал.

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Каким растениям не подходит молоко

От болезней молоком преимущественно возделывают листья, а от вредителей – вносят в грядки, потому что вредители не способны переделать лактозу. Молоко разбавляют с водой, в чистом виде не годится для использования.



Молоко с водой / Фото Ketkes.com

Есть некоторые растения, которым молоко – или нет лучшая подкормка. К ним относятся:

лук;

огурцы;

помидоры;

свёкла;

морковь.

Но стоит отметить, что молоко – подкормка не для всех насаждений. Она вообще не подходит для полива кактусов и других суккулентов – растений, у которых есть специальные ткани для запасания воды. Они гибнут от такой подкормки. Это же касается пальм.

Также молочная жидкость – совершенно бесполезна для баклажанов и всех видов перца. Оно останавливает рост плодов и уменьшает урожай. Поэтому для этих растений лучше выбрать другие виды подкормок.