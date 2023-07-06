Пустоцветы – мужские цветки, на которых не бывает завязей. Они бывают только на женских цветках, из которых потом произрастают плоды. Возникает вопрос, что делать, когда образуется много пустоцветов.

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Причины пустоцвета и решение проблем

Низкое качество семян. Это происходит, когда вы приобрели товар у непроверенного производителя. Или когда вы собрали семена огурцов самостоятельно, даже не догадываясь, что не все огурцы подходят для размножения. Соответственно и имеем не тот результат, которого хотелось бы.

Выход: покупать семена надежной агрофирмы или выращивать рядом только сортовые огурцы и собирать семена с них.



Семена огурцов / Фото Fazenda.net

Неправильный полив. Вероятно, вы давали пить огурцам очень часто. Хотя они и любят влагу, но когда холодно и влажно, не нужно дополнительно их поливать. Учитывайте погодные условия. Помните, что им нужна только теплая вода +25-28 ранним утром или поздно вечером.



Полив огурцов / Фото "Аптека садовода"

Чрезмерность удобрений. Если вы удобряли огурцы подкормкой на основе азота, то она будет наращивать зеленую массу без образования плодов. Поэтому будьте осторожны с количеством подкормок.

Перед посевом вносите органические и минеральные удобрения в пропорции 10-15 килограммов перепревшего компоста или перегноя или 20 граммов суперфосфата или сульфата калия на 1 квадратный метр.



Суперфосфат / Фото Ostara.com

Очень молодые семена – это еще одна распространенная причина массового образования пустоцветов. Оно должно иметь минимум 2-3, а лучше – 4 года. Хороший вариант – прогревать семена перед тем, как сеять.

Сначала его следует обеззаразить в 1% растворе марганцовки на пол часа. Затем просушить в духовке 2-3 часа.



Марганцовка / Фото "Добробут"

Огурцы вырастают с пустоцветами из-за нехватки света. Если вы усадили овощи в тени, то плодов можете не ждать. Помните, что сеять огурцы нужно на хорошо освещенном участке.