Пустоцвіти – чоловічі квітки, на яких не буває зав'язей. Вони бувають тільки на жіночих квітках, з яких потім виростають плоди. Постає питання, що робити, коли утворюється багато пустоцвітів.

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Причини пустоцвіту та розв'язання проблем

Низька якість насіння. Це відбувається, коли ви придбали товар у неперевіреного виробника. Або ж коли ви зібрали насіння огірків самостійно, навіть не здогадуючись, що не всі огірки підходять для розмноження. Відповідно й маємо не той результат, якого б хотілось.

Вихід: купляти насіння надійної агрофірми або вирощувати поряд тільки сортові огірки та збирати насіння з них.



Насіння огірків / Фото Fazenda.net

Неправильний полив. Ймовірно, ви давали пити огіркам дуже часто. Хоча вони й люблять вологу, але коли холодно та волого, не потрібно додатково їх поливати. Враховуйте погодні умови. Пам'ятайте, що їм потрібна лише тепла вода +25-28 рано-вранці або пізно ввечері.



Полив огірків / Фото "Аптека садівника"

Надмір добрив. Якщо ви удобрювали огірки підживленням на основі азоту, то вона буде нарощувати зелену масу без утворення плодів. Тому будьте обережними з кількістю підгодівлі.

Перед посівом вносьте органічні та мінеральні добрива у пропорції 10-15 кілограмів перепрілого компосту або перегною або 20 грамів суперфосфату чи сульфату калію на 1 квадратний метр.



Суперфосфат / Фото Ostara.com

Дуже молоде насіння – це ще одна поширена причина масового утворення пустоцвітів. Воно повинно мати мінімум 2-3, а краще – 4 роки. Хороший варіант – прогрівати насіння перед тим, як сіяти.

Спершу його слід знезаразити в 1 % розчині марганцівки на пів години. Тоді просушити у духовці 2-3 години.



Марганцівка / Фото "Добробут"

Огірки виростають з пустоцвітами через брак світла. Якщо ви посадили овочі в тіні, то плодів можете не чекати. Пам'ятайте, що сіяти огірки треба на добре освітленій ділянці.