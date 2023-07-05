Цветная капуста может желтеть по разным причинам. И всех нужно знать, чтобы потом не корить себя за нехватку урожая. Почему желтеет цветная капуста и что с этим делать – ответ есть.
Вы должны это знать Тля отлипнет через мгновение, если полить растения некоторыми растворами
Желтеет цветная капуста: что делать
Капуста очень любит воду, поэтому если недостаточно ее поливать – она будет желтеть. Не забывайте своевременно подливать растение, чтобы поддерживать землю влагой. Чтобы початки завязывались, нужно давать ей пить 2-3 литра воды каждые 3 дня. Иногда можно поливать капусту прямо из шланга.
Нехватка калия очень сказывается на здоровье капусты. Также в такой ситуации она выглядит болезненно. Тогда между рядами цветной капусты посыпаем сернокислый калий в пропорции 10-15 граммов на квадратный метр. После этого поливаем землю из шланга. Можно и приготовить раствор: 10-15 г сернокислого калия на 10 литров воды и начинайте дело.
Калий сернокислый / Фото "Ковалент"
Капусту часто подвергается атакам вредителям, речь идет о крестоцветных блошках, тле, долгоносике, капустной мухе и медведке. Признаками являются прокаленные и укушенные листья капусты. В такой ситуации лучше своевременно делать профилактику.
Крестоцветные блошки / Фото "Комнатные цветы и растения"
- Во время убирайте на огороде остатки растений и поливайте кипятком, чтобы убить возможные личинки вредителей. Избавляйтесь от сорняков и обрабатывайте капусту раствором на основе лука, чеснока, полыни.
Фузариоз – это тоже большая проблема разных видов капусты. И она проявляется именно желтыми пятнами: листья скручиваются и ломаются. Возбудители болезни могут жить в земле несколько лет, поэтому специалисты советуют сажать капусту на разных местах.
Раствор марганцовки / Фото "Добробут"
- Перед тем, как сеять семена в землю или на рассаду, нужно обеззаразить его. Нужно обработать семена в слабом растворе марганцовки и оставить его в нем несколько часов. В ямки под капусту нужно внести маленькое количество древесной золы.