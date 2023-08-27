Користь дріжджів у тому, що вони покращують стан землі, прискорюють розкладання органічних речовин, захищають насадження від різних шкідників і хвороб. Але так вони діють далеко не на всі овочі. Дізнаймося, яким насадженням вони не підходять.

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Яким овочам не підходять дріжджі

Дріжджі містять білок, вуглеводи, амінокислоти, вітаміни В і С, фосфор, магній. Завдяки таким речовинам смак плодів стає значно кращим. Але деяким овочам така підгодівля категорично не підходить. Йдеться про:

буряк;

картоплю;

цибулю;

редис;

редьку;

часник.



Редька / Фото "Земляк"

Фахівці пояснюють, що через дріжджі у них стає надто багато поживних речовин. У результаті плоди розпухають та їх вже не можна вживати через неправильний розвиток.

Також йдеться про те, що картопля, цибуля, редис, редька та часник, котрі підгодовували дріжджами, не здатні зберігатися тривалий час та швидко гниють.