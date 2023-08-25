Час збору кукурудзи залежить від таких факторів, як особливості клімату в регіоні, погодні умови, сорт, терміни посіву насіння. Що ще варто знати про цей процес – зараз дізнаємось.
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Коли пора збирати кукурудзу
Ранні сорти кукурудзу потрібно зривати через 75-80 днів, відколи з'явилися сходи. Сюди належать такі сорти: "Лакомка", гібриди "Добриня" та "Рання Золота".
- Середньостиглі сорти набувають зрілості через 90-100 діб від того, коли виросли паростки. До цієї категорії відносяться гібриди "Піонер", "Крижаний Нектар", "Спіріт".
Сорти пізньої кукурудзи стартують збирати через 110-140 днів. Вони передбачають такі гібриди, як "Полярис", "Башкировець".
Ознаки стиглості кукурудзи
- Зерна кукурудзи наливаються й під вагою відхиляються в бік. Згодом качани опускаються перпендикулярно до стебла;
- якщо плоди вже спілі – ви зможете помітити круглу форму й те, що качани щільно вкриті зернами;
- самі зерна всередині качана будуть рівними та гладкими;
- так зване "волосся" на качані буде густим і вологим;
- колір листя качана буде зеленим.
Стигла кукурудза / Фото Agro Ukraine
Важливо зібрати кукурудзу в потрібний момент, тому що перестиглі качани будуть не такими насиченими та соковитими. Натомість самі зернини стануть твердими.
У холодному середовищі цукри у кукурудзі повільніше перетворюються на крохмаль. З цієї причини зривати кукурудзу варто зранку або ввечері. Краще тримати її у холодильнику, постеливши зверху вологу тканину. Так вона буде солодшою довший час.