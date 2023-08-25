Время сбора кукурузы зависит от таких факторов как особенности климата в регионе, погодные условия, сорт, сроки посева семян. Что еще стоит знать об этом процессе – сейчас узнаем.

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Когда пора собирать кукурузу

Ранние сорта кукурузу нужно срывать через 75-80 дней, с тех пор как появилась лестница. Сюда относятся следующие сорта: "Лакомка", гибриды "Добрыня" и "Рання Золота".

Среднеспелые сорта приобретают зрелость через 90-100 суток от того, когда выросли ростки. К этой категории относятся гибриды "Пионер", "Ледяной Нектар", "Спирит".

Сорта поздней кукурузы стартуют собирать через 110–140 дней. Они предполагают такие гибриды, как "Полярис", "Башкировец".

Признаки спелости кукурузы

Зерна кукурузы наливаются и под тяжестью отклоняются в сторону . Впоследствии кочаны опускаются перпендикулярно стеблю;

. Впоследствии кочаны опускаются перпендикулярно стеблю; если плоды уже спелые – вы сможете заметить круглую форму и то, что кочаны плотно покрыты зернами;

сами зерна внутри кочана будут равными и гладкими;

и гладкими; так называемые "волосы" на кочане будут густыми и влажными;

цвет листьев кочана будет зеленым.



Спелая кукуруза / Фото Agro Ukraine

Важно собрать кукурузу в нужный момент, потому что перезрелые кочаны будут не такими насыщенными и сочными. Сами же зерна станут твердыми.

В холодной среде сахара у кукурузы медленнее превращаются на крахмал. По этой причине срывать кукурузу следует утром или вечером. Лучше держать ее в холодильнике, постелив сверху влажную ткань. Так она будет слаще долгого времени.