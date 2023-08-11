Ніколи не робіть цього: які рослини не можна удобряти попелом

Попіл – корисне та універсальне добриво, однак підходить не для всіх рослин. Він містить велику кількість калію та фосфору, розкислює ґрунт, захищає від шкідників та хвороб, але деяким рослинам це навпаки може зашкодити.

Тому використовувати це добриво потрібно дуже обережно. Які рослини можуть постраждати від попелу – розповідаємо далі на сайті 24 Каналу.

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Які рослини не можна удобрювати попелом

Ацидофіли – рослини, які краще ростуть в кислих ґрунтах, тому їх краще не удобрювати попелом. До цих рослин належать:

рододендрони;

гортензія;

садова азалія;

верес;

папороті;

конвалії;

щавель;

редис.

Якщо ви хочете, щоб ці рослини були на ваших подвір'ях і городах, у жодному разі не посипайте їх попелом, адже він може вбити.

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