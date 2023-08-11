Але важливо враховувати, що надмірне використання попелу може призвести до перекислого ґрунту, що негативно вплине на рослини. Тому перед застосуванням попелу рекомендується провести аналіз ґрунту і консультуватися з фахівцем.

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Для чого ґрунту попіл

Джерело мінералів: Попіл містить кальцій, калій, магній, фосфор, натрій та інші мінерали, які є необхідними для росту і розвитку рослин. Додаткове постачання цих мінералів може підвищити родючість ґрунту і поліпшити розвиток рослин. Регулювання pH: Попіл може впливати на рівень pH ґрунту. Він нейтралізує кислотність ґрунту, що сприяє створенню більш оптимального середовища для росту рослин. Збільшення повітропроникності: Додавання попелу може покращити структуру ґрунту, збільшити його повітропроникність та водопроникність, що сприяє кращому росту кореневої системи рослин. Запобігання захворюванням: Попіл містить калій, який може підвищити стійкість рослин до певних захворювань і шкідників. Покращення структури ґрунту: Додавання попелу робить ґрунт більш розпушеним та легшим.

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