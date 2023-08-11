Поэтому использовать это удобрение нужно очень осторожно. Какие растения могут пострадать от пепла – рассказываем дальше на сайте 24 Канала.

К теме Какие растения любят пепел: это нужно знать садоводам и огородникам

Какие растения нельзя удобрять пеплом

Ацидофилы – растения, которые лучше растут в кислых почвах, поэтому их лучше не удобрять пеплом. К этим растениям относятся:

рододендроны;

гортензия;

садовая азалия;

вереск;

папоротники;

ландыши;

щавель;

редис.

Если вы хотите, чтобы эти растения были во ваших дворах и огородах, ни в коем случае не посыпайте их пеплом, ведь он может убить.

Важно Без него никак: почему пепел столь важен для почвы

Как подкармливать растения пеплом: основные правила