Поэтому использовать это удобрение нужно очень осторожно. Какие растения могут пострадать от пепла – рассказываем дальше на сайте 24 Канала.

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Какие растения нельзя удобрять пеплом

Ацидофилы – растения, которые лучше растут в кислых почвах, поэтому их лучше не удобрять пеплом. К этим растениям относятся:

  • рододендроны;
  • гортензия;
  • садовая азалия;
  • вереск;
  • папоротники;
  • ландыши;
  • щавель;
  • редис.

Если вы хотите, чтобы эти растения были во ваших дворах и огородах, ни в коем случае не посыпайте их пеплом, ведь он может убить.

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Как подкармливать растения пеплом: основные правила

  • Сохраняйте его в сухом месте, ведь мокрый пепел теряет все полезные свойства.
  • Не смешивайте пепел с навозом или птичьим пометом.
  • Не используйте пепел вместе с суперфосфатом, поскольку в таком случае фосфор будет плохо усваиваться.
  • Не вносите пепел в почву с доломитовой мукой, так как оба препарата снижают кислотность.