Тому використовувати це добриво потрібно дуже обережно. Які рослини можуть постраждати від попелу – розповідаємо далі на сайті 24 Каналу.

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Які рослини не можна удобрювати попелом

Ацидофіли – рослини, які краще ростуть в кислих ґрунтах, тому їх краще не удобрювати попелом. До цих рослин належать:

рододендрони;

гортензія;

садова азалія;

верес;

папороті;

конвалії;

щавель;

редис.

Якщо ви хочете, щоб ці рослини були на ваших подвір'ях і городах, у жодному разі не посипайте їх попелом, адже він може вбити.

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