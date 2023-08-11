Тому використовувати це добриво потрібно дуже обережно. Які рослини можуть постраждати від попелу – розповідаємо далі на сайті 24 Каналу.

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Які рослини не можна удобрювати попелом

Ацидофіли – рослини, які краще ростуть в кислих ґрунтах, тому їх краще не удобрювати попелом. До цих рослин належать:

  • рододендрони;
  • гортензія;
  • садова азалія;
  • верес;
  • папороті;
  • конвалії;
  • щавель;
  • редис.

Якщо ви хочете, щоб ці рослини були на ваших подвір'ях і городах, у жодному разі не посипайте їх попелом, адже він може вбити.

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Як підживлювати рослини попелом: основні правила

  • Зберігайте його в сухому місці, адже мокрий попіл втрачає всі корисні властивості.
  • Не змішуйте попіл з гноєм чи пташиним послідом.
  • Не використовуйте попіл разом з суперфосфатом, оскільки в такому випадку фосфор погано засвоюватиметься.
  • Не вносьте попіл в ґрунт з доломітовим борошном, бо обидва ці препарати знижують кислотність.