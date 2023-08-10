Пепел – это любимая подкормка многих дачников, пишет 24 Канал. Они каждый год ее применяют и получают отличные результаты.

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Какие растения любят пепел

Подкормка из пепла подходит бахчевым культарам, помидорам, капусте, тыкве, гороху, фасоли, перцу и свекле.

Также пепел очень любит картофель, нуждающийся в калии. Это растение не любит хлор, поэтому пепел является лучшим вариантом при выборе подкормки для этой культуры. Также пепел любят земляника, клубника, малина, виноград смородина.



Зола подходит помидорам, капусте, картофелю, ягодам / Фото с kvitifor

Как правильно вносить пепел

Чтобы внести сухой пепел в грунт, необходимо соблюдать норму – 100-200 граммов на 1 кв. м. Раствор для подкормки готовится следующим образом: к 10 литрам воды добавляется по 1 стакану золы и 9% столового уксуса. Уксус добавляется для того, чтобы активизировать усвоение из пепла кальция. Особенно такая жидкость будет полезна помидорам.

Пепел под картофель, предпочитающий слабокислую почву, может вноситься, но немного по-другому. Вносить его в грядку для картофеля лучше за год до посадки клубней, под перекапывание, обязательно в небольшом количестве (не более 100 граммов пепла на 1 кв.м). Тогда пепел принесет картофелю только пользу.

Польза от пепла

Зола содержит больше калия, а от лиственных культур – больше кальция. Золу вносят, если нужно раскислить почву – тогда она становится нейтральной и благоприятной для выращивания растений, не терпящих кислых почв. Помимо этого, пепел разрыхляет землю и улучшает ее плодородие и структуру.