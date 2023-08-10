Садовые культуры плодоносят много лет, поэтому очень важно выбрать для них правильных "соседей", стимулирующих увеличение урожая, а не наоборот. Что же категорически нельзя сажать у яблонь – читайте дальше на сайте 24 Канала.
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Что нельзя сажать у яблонь
- Черемуха и рябина. На этих растениях живут стаканы и рябиновая моль – насекомые, которые могут повредить плоды и листья яблонь.
- Береза, жасмин и сирень. Их лучше посадить в другом конце сада. Жасмин обладает свойством подавления роста других растений, а на сирени часто появляются разные вредители и болезни, которые могут быть опасны для яблони.
- Молодые груши. Если вы хотите посадить у яблони груши, то эти деревья должны быть одинакового возраста. Лучше всего сажать их вместе.
- Смородина. Этот куст любит солнце, потому в тени яблоневой кроны может погибнуть.
Смородину нельзя сажать у яблони / Фото Pixabay
- Малина. Это растение истощает и высушивает поверхностный слой почвы, из-за чего яблоня начинает голодать.
- Боярышник. Он привлекает опасных для яблони насекомых.
- Капуста, картофель, морковь.
- Мята, шалфей, петрушка.