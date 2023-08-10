Садові культури плодоносять багато років, тому дуже важливо обрати для них правильних "сусідів", які стимулюватимуть збільшення врожаю, а не навпаки. Що ж категорично не можна садити біля яблунь – читайте далі на сайті 24 Каналу.
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Що не можна садити біля яблунь
- Черемха та горобина. На цих рослинах живуть скляниці та горобинова міль – комахи, які можуть пошкодити плоди та листя яблунь.
- Береза, жасмин і бузок. Їх краще посадити в іншому кінці саду. Жасмин має властивість придушення росту інших рослин, а на бузку часто з'являються різні шкідники та хвороби, які можуть бути небезпечними для яблуні.
- Молоді груші. Якщо ви хочете посадити біля яблуні груші, то ці дерева мають бути однакового віку. Найкраще садити їх разом.
- Смородина. Цей кущ любить сонце, тому в тіні яблуневої крони може загинути.
Смородину не можна садити біля яблуні / Фото Pixabay
- Малина. Ця рослина виснажує та висушує поверхневий шар ґрунту, через що яблуня починає "голодувати".
- Глід. Він привертає небезпечних для яблуні комах.
- Капуста, картопля, морква.
- М'ята, шавлій, петрушка.