Садові культури плодоносять багато років, тому дуже важливо обрати для них правильних "сусідів", які стимулюватимуть збільшення врожаю, а не навпаки. Що ж категорично не можна садити біля яблунь – читайте далі на сайті 24 Каналу.

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Що не можна садити біля яблунь

  • Черемха та горобина. На цих рослинах живуть скляниці та горобинова міль – комахи, які можуть пошкодити плоди та листя яблунь.
  • Береза, жасмин і бузок. Їх краще посадити в іншому кінці саду. Жасмин має властивість придушення росту інших рослин, а на бузку часто з'являються різні шкідники та хвороби, які можуть бути небезпечними для яблуні.
  • Молоді груші. Якщо ви хочете посадити біля яблуні груші, то ці дерева мають бути однакового віку. Найкраще садити їх разом.
  • Смородина. Цей кущ любить сонце, тому в тіні яблуневої крони може загинути.


Смородину не можна садити біля яблуні / Фото Pixabay

  • Малина. Ця рослина виснажує та висушує поверхневий шар ґрунту, через що яблуня починає "голодувати".
  • Глід. Він привертає небезпечних для яблуні комах.
  • Капуста, картопля, морква.
  • М'ята, шавлій, петрушка.