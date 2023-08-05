Є отрутою для собак: 8 небезпечних рослин для тварин
Літня пора – ідеальний час для вигулу домашніх улюбленців. Вони проводять час на свіжому повітрі. У чому може бути небезпека?
Під час прогулянок з собакою варто остерігатися певних рослин, бо тварини можуть ними отруїтися. Ознаки такого стану – блювота, діарея, тремор. Про які небезпечні рослини йдеться – знає 24 Канал.
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Небезпечні рослини для собак
Нарциси несуть загрозу для собак. У їхньому складі містяться дуже шкідливі речовини, зокрема, оксалати кальцію. Дивіться, аби собака не почала викопувати їх на ділянці. Отруєння викликає подразнення ротової порожнини, слиновиділення, діарею, підвищене серцебиття.
Крокуси складаються з речовини – колхіцину, яка є в листі та стеблах. Будьте обережні, бо ця рослина – може призвести до смерті як собаку, так і людину. Симптоми отруєння крокусом – нудота, судоми, блювання.
Аби отруїтися лілією, іноді достатньо просто лизнути пилок. Це дуже часто трапляється з собаками, від чого в них починає боліти живіт. Якщо проігнорувати ці ознаки – стан може погіршуватися.
Тисом часто прикрашають території біля будинків. Для собак є токсичними такі види: японський, англійський й тис китайський. Собака може отруїтися, лише пожувавши гілку. Про це свідчитиме виділення слини, блювання, важке дихання.
Проковтнувши насіння рицини, собака чи кішка може зіштовхнутися з печінковою або нирковою недостатністю. Може бути й смерть. Отруєння проявляється браком апетиту, сильною спрагою, лихоманкою та загальною слабкістю.
Хризантеми є небезпечними для собак. Навіть малі шматки листя провокують блювоту та судоми. Водночас вони дуже гарно пахнуть, тому собак приваблює їхній аромат.
Хризантеми / Фото "Аграрії разом"
Будьте обережні з азалією. Якщо собака з'їсть частину квітки, може не просто отруїтися, а й мати порушення роботи серця.
Красиві, але небезпечні конвалії часто подобаються собакам. Однак містять отруту, споживши яку, в собаки може зупинитися серце. Уважно спостерігайте, аби собака не з'їла рослину.