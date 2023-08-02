Рослини без води довго не протягнуть. Хіба за умови, якщо падають дощі. У інших ситуаціях варто слідкувати за поливом. Щоб знати, чи потребують саджанці води, запхайте палець в землю на 5 сантиметрів, якщо суха – значить час. Що ще треба пам'ятати при поливі рослин в спеку – розкаже 24 Канал.

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Правила поливу в спеку

Побутує думка, що саджанці треба поливати суто пізно ввечері або рано вранці, аби вода не попекла листя в спеку. Водночас якщо ви бачите, що рослина починає засихати на сонці, не чекайте конкретного часу. Бо в цей період насадження може зів'янути.

Корисною процедурою в літню пору є мульчування. Накрийте землю будь-яким органічним матеріалом, аби зберігалася волога та не було пересихання. Можна замульчувати навіть бур'яном після того, як земля прогрілась на 7-10 сантиметрів. Завдяки мульчуванню не доведеться постійно розпушувати ґрунт.



Мульчування / Фото "Аптека садівника"

Рослини переважно негативно реагують на різкі перепади температур. Краще поливати рослини під корінь. Мокре листя є дуже сприятливим для розвитку грибків і хвороб, надто – коли густа посадка. Поливайте суху землю водою та щедро вносьте воду під корінь. Так буде ефективніше.

Саджанцям не подобається дуже холодна чи крижана вода з колодязя. Оптимально вона повинна бути +18 градусів, найкраще – відстояна й нагріта сонцем. Коли спостерігається хороша тепла погода, налийте воду в бочки чи інші місткості та залишіть під сонцем. І тоді можете поливати.



Полив рослин / Фото Freepik

Щодо частоти поливу, тут треба орієнтуватися по самих рослинах. Деякі потребують води щоденно, інші – раз у 2-3 дні, менш вологолюбні – раз у тиждень.

Важливо також не переливати насадження. Бо якщо земля буде дуже вологою, коріння може загнити. Також у таких ситуаціях швидко розповсюджується грибок. І тоді вже не вийде врятувати. Так само не чекайте, поки рослини почнуть засихати.