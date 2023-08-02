Растения без воды долго не протянут. Разве при условии, если падают дожди. В других ситуациях следует следить за поливом. Чтобы знать, нуждаются ли саженцы в воде, запихайте палец в землю на 5 сантиметров, если сухая – значит время. Что еще нужно помнить при поливе растений в жару – расскажет 24 Канал.

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Правила полива в жару

Бытует мнение, что саженцы нужно поливать чисто поздно вечером или рано утром, чтобы вода не обожгла листья в жару. В то же время, если вы видите, что растение начинает засыхать на солнце, не ждите конкретного времени. Ибо в этот период насаждение может увянуть.

Полезной процедурой в летнее время является мульчирование. Накройте землю любым органическим материалом, чтобы сохранялась влага и не было пересыхания. Можно замульчировать даже сорной травой после того, как земля прогрелась на 7-10 сантиметров. Благодаря мульчированию не придется постоянно разрыхлять почву.



Мульчирование / Фото "Аптека садовода"

Растения преимущественно отрицательно реагируют на резкие перепады температур. Лучше поливать растения под корень. Мокрые листья очень благоприятны для развития грибков и болезней, особенно когда густая посадка. Поливайте землю водой и щедро вносите воду под корень. Так будет более эффективно.

Саженцам не нравится очень холодная или ледяная вода из колодца. Оптимально она должна быть +18 градусов, лучше всего – отстоянная и нагретая солнцем. Когда наблюдается хорошая теплая погода, налейте воду в бочки или другие емкости и оставьте под солнцем. И тогда можете поливать.



Полив растений / Фото Freepik

Что касается частоты полива, здесь нужно ориентироваться по самим растениям. Некоторые нуждаются в воде ежедневно, другие – раз в 2-3 дня, менее влаголюбивые – раз в неделю.

Важно также не переливать насаждения. Ибо если земля будет очень влажной, корни могут загнить. Также в таких ситуациях быстро распространяется грибок. И тогда уже не выйдет спасти. Так же не ждите, пока растения начнут засыхать.