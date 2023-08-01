Если огурцы сохнут, значит, не соблюдены определенные условия выращивания. Но всегда есть определенная причина. Почему так происходит и что делать с этим явлением – знает 24 Канал.

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Огурцы сохнут: что делать

Убедитесь, что огурцы получают достаточное количество влаги. Они нуждаются в регулярном и обильном поливе, особенно в жаркие периоды. Важно, чтобы почва удерживала влагу, но не была залита. Старайтесь поливать растения под корень хотя бы три раза в неделю.

Обратите внимание на любые признаки болезней. Если вы заметите изменения в цвете листьев: пятна, засыхание или другие вещи, это может свидетельствовать о заболевании.

К примеру, мучнистая роса. Эта болезнь проявляется так, что листья огурцов желтеют и скручиваются. Для профилактики саженцы обрабатывают 1%-ным раствором бордоской жидкости.



Мучнистая роса на огурцах / Фото "Аптека Садовника"

Когда листья скручиваются и бледнеют, возможно овощи заразили определенные вредители. Хорошо посмотрите на обратную сторону листа. Он может быть покрыт тлей или паутинным клещом. Тогда придется использовать фунгициды – специальные сильные вещества для борьбы с вредителями.

Есть еще такая вероятность, что огурцам просто не хватает питательных веществ. И от этого начинают сохнуть листья. Ведь полезные вещества помогают огурцам быстрее расти и развиваться. Не беда – можно их подкормить.

Чем можно подкормить огурцы

Хлеб есть в доме у каждого. Окуните его в ведро на ночь, а утром помните. Можете добавить еще несколько капель йода. 1 литр настоя нужно разбавить в ведре чистой воды. Опрыскивайте огурчики таким средством каждые 2 недели.



Хлеб / Фото "2 мельницы"

Лузга лука – отличное средство для борьбы с вредителями. 300-400 граммов органики нужно залить 1 ведром воды. Поставьте на огонь, дождитесь кипения, а затем настаивайте пол суток. После процеживания готов к использованию в пропорции 2:8. Надо опрыскивать листья на кустах.



Лузга лука / Фото Prosto Way

Когда огурцы скручиваются и желтеют, можно обработать их такими веществами, как суперфосфатом и сульфат кальция в пропорции 1 столовая ложка на ведро воды. Это оптимальный вариант, как справиться с ситуацией.



Суперфосфат / Фото Super Agronom