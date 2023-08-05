Во время прогулок с собакой следует остерегаться определенных растений, потому что животные могут ими отравиться. Признаки такого состояния – рвота, диарея, тремор. О каких опасных растениях идет речь – знает 24 Канал.

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Опасные растения для собак

Нарциссы несут угрозу собакам. В их составе содержатся очень вредные вещества, в частности оксалаты кальция. Смотрите, чтобы собака не начала выкапывать их на участке. Отравление вызывает раздражение полости рта, слюноотделения, диарею, повышенное сердцебиение.



Нарцисс / Фото "Аграрии вместе"

Крокусы состоят из вещества – колхицина, которое есть в листьях и стеблях. Будьте осторожны, потому что это растение может привести к смерти как собаку, так и человека. Симптомы отравления крокусом – тошнота, судороги, рвота.

Крокусы / Фото "Флориум" Чтобы отравиться лилией, иногда достаточно просто лизнуть пыльцу. Это очень часто случается с собаками, от чего у них начинает болеть живот. Если эти признаки проигнорировать – состояние может ухудшаться.

Лилии / Фото Pixabay

Тисом часто украшают территории у домов. Для собак токсичны следующие виды: японский, английский и тис китайский. Собака может отравиться, только пожевав ветку. Об этом будет свидетельствовать выделение слюны, рвота, тяжелое дыхание.



Тис / Фото ПДАУ

Проглотив семена касторы, собака или кошка может столкнуться с печеночной или почечной недостаточностью Может быть и смерть. Отравление проявляется нехваткой аппетита, сильной жаждой, лихорадкой и общей слабостью.



Рицина / Фото "Аграрии вместе"

Хризантемы опасны для собак. Даже малые куски листьев провоцируют рвоту и судороги. В то же время они очень хорошо пахнут, поэтому собак привлекает их аромат.



Хризантемы / Фото "Аграрии вместе"

Будьте осторожны с азалией. Если собака съест часть цветка, может не просто отравиться, но и нарушение работы сердца.



Азалия / Фото Sad.ua

Красивые, но опасные ландыши часто нравятся собакам. Однако содержат яд, употребив который, у собаки может остановиться сердце. Внимательно наблюдайте, чтобы собака не съела растение.



Ландыши / Фото "Сам себе агроном"