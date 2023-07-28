Не зберігайте ці речі на балконі – є небезпека
Часто буває так, що в квартирі не вистачає місця на певні речі. Відповідно господарі вирішують перекласти щось на блакон.
Балкон часто стає складом у квартирах, де не достатньо місця. Тут часто залишають консервації, непотрібні сумки, кошики, вазони, предмети для прибирання. А от що не можна зберігати на балконі – розповість 24 Канал.
Варто знати Чи треба закривати дверцята в пральній машинці після сеансу
Перелік речей, які не треба зберігати на балконі
Газові балони у жодному разі не зберігайте на балконі. Це часта причина пожеж. Їх варто тримати в темному, сухому місці, де нема сонця. Така ж сама ситуація з піротехнікою, яка можна причинити вибух.
Газовий балон / Фото "Розетка"
Легкозаймисті рідини займають одне з провідних місць у цьому списку. Йдеться про бензин і ацетон. Вони також можуть стати причиною пожежі. Такі специфічні речовини необхідно покласти у спеціальну тару, на яку не потраплятиме сонце.
Будь-яка техніка – не найкращий варіант, аби тримати на балконі. Зокрема, телефони, ноутбуки, телевізори, планшети. Мікросхеми не витримають перепадів температур, тоді як батареї через нагрівання можуть вибухнути.
Не ставте на балкон харчові продукти чи напої, особливо в літній сезон під час спеки. Через високу температуру їжа буде псуватися. До того ж можуть з'явитися шкідливі бактерії, які призводять до отруєння.
- Це стосується й закруток. Банки з консерваціями можна залишати на балконі, якщо температура нижча, ніж +5.
Харчові продукти / Фото AgroNews
Предмети з натурального дерева не радять утримувати на балконі. Це нерідко спричиняє погіршення їхнього вигляду через сонячні промені вдень та вологу ввечері.
- Одяг і взуття теж не рекомендується зберігати на балконному приміщенні. Особливо – зі шкіри та замші. Їхня якість може погіршитись.